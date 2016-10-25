Безпрецедентний випадок, який сколихнув Прикарпаття: 14-річний учень накинувся з ножем на вчительку

У п’ятницю, 14 жовтня, в м. Долині стався безпрецедентний випадок. 14-річний учень місцевої школи-інтернату накинувся з кухонним ножем на вчительку, до якої ходив на додаткові уроки української мови, завдавши їй численних ножових поранень. Наразі жінка перебуває в обласній лікарні, стан її стабільний, життю нічого не загрожує. Хлопець же твердить, що про той випадок нічого не пам’ятає, але вину свою визнає і розкаюється у скоєному.

Біди ніщо не віщувало

У п’ятницю, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, учень Долинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів прийшов на додаткове заняття з української мови. Заняття проходило в домі у вчительки на вул. Молодіжній, жінка працювала у Долинській школі №4. У той час вдома перебувала також неповнолітня донька педагога, пише Галицький кореспондент.

Інцидент трапився приблизно о 14-ій годині. Хлопець накинувся на жінку з ножем, завдав їй понад десять тілесних ушкоджень у різні частини тіла: груди, шию, обличчя та спину. Одним з ударів пошкоджено легеню. Побачивши, що відбувається, донька вчительки, яка навчається у 5-му класі, втекла на вулицю. Хлопець з ножем вибіг слідом за нею, але наздогнати її не зміг. Один з очевидців стверджує, що після того він почав плакати. А під час допиту, проведеного правоохоронцями, підліток стверджував, що нічого не пам’ятає.

У школі-інтернаті, де навчався хлопець, будь-яку інформацію про нього надавати відмовилися. Відмовилися коментувати і сам інцидент.

Мати нападника Мирослава також не захотіла говорити про це, поставила слухавку.

У місті одні говорять, що хлопець перебував під дією наркотичних речовин, інші стверджують, що він стояв на обліку в психіатра. Достовірність останнього підтвердиться або ж, навпаки, буде спростованою, якщо в суді слід буде доводити неосудність особи.

Стан – стабільний

До Долинської центральної районної лікарні пацієнтка поступила після 14-ї год. 14 жовтня з діагнозом “проникаюче ножове поранення грудної клітки, лівобічний гемопневмоторакс, численні ножові поранення різних частин тіла”.

Як пояснив лікар Долинської лікарні Назар Білоголовка, з понеділка жінка перебуває на лікуванні в торакальному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Поряд з нею є її сестра. Стан жінки стабільний. Окрім тілесних ушкоджень, у неї психологічна травма. Потерпіла була при свідомості, але говорила дуже мало. Крім того, що поранень їй завдала неповнолітня дитина, її рідна донька була свідком цього всього, а це ще більше підсилює психологічну травму.

У Долинській ЦРЛ зауважують, що зробили все можливе і надали всю необхідну допомогу. Стан пацієнтки середній, жінка перебуває при свідомості. “Наразі пацієнтка переведена на лікування в обласну лікарню, – пояснює виконувач обов’язків заступника головного лікаря з медичної частини Долинської ЦРЛ Володимир Фотуйма. – Перевели її планово. Ми зробили все необхідне, поставили дренажі, стан її стабілізований, і жінку переведено на третій рівень лікування”.

Начальник сектору управління превентивної діяльності ГУ НП в Івано-Франківській області Алла Бойчук підтверджує, що наразі вчителька перебуває на лікуванні в Івано-Франківську. До закінчення лікування жодних рішень приймати не будуть, вживати будь-яких заходів – також. Після одужання педагога допитають, призначать судово-медичну експертизу.

“Після завершення лікування можна встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Хлопець перебуває за місцем проживання, йому ще не оголошували про підозру. Правоохоронці збирають характеризуючі документи, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом, які необхідні для здійснення кримінального провадження: характеристики, довідки про те, чи перебував він на обліку і коли саме, обстежуються умови проживання, характеризуючі дані батьків і т. д. Тобто наразі проводиться збір інформації”, – повідомляє Алла Бойчук.

Хлопець перебуває вдома, адже йому 14 років і запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо нього не застосовується. Він проживає з матір’ю та вітчимом.

“Мати хлопця визнає, що здійснювала надмірний контроль над дитиною, він не мав особистого простору, постійно навчався і майже зі всіх предметів відвідував додаткові заняття. Крім того, дивився фільми про війну, захоплювався історією, можливо, це і спровокувало такі дії“, – зауважує Алла Бойчук.

У поліції хлопця допитали, але він не може пояснити причину, чому так трапилось. У скоєнні правопорушення хлопець зізнається, кається за те, що зробив, продовжує правоохоронець.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 122 ч.1 Кримінального кодексу України за нанесення (поки що) середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо 14-річного хлопця, який завдав ножових поранень учительці, здійснюється Долинським відділом прокуратури.

За останньою інформацією, наданою прес-службою облпрокуратури, встановлено, що 14 жовтня неповнолітній, перебуваючи у квартирі вчительки на додаткових заняттях з української мови, взяв кухонний ніж та завдав їй удари по обличчі та в спину. Як наслідок, потерпілу госпіталізовано з множинними різаними і забійно-різаними ранами обличчя, шиї, плеча та задньо-бокової поверхні лівої половини грудної клітки, травматичним шоком І-ІІ ступенів, носовою кровотечею.

Підлітку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Тривають першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Ірина ФЕДОЛЯК