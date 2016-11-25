Без чорного і свічок. Українцям пропонують новий символ Голодомору

Українцям пропонують новий візуальний образ до теми Голодомору.

З такою ініціативою виступив проект Експертний Корпус, який звернулися до дизайнера та ілюстратора Богдана Гдаля із проханням поміркувати на цю тему, пише УП. Життя.

Він спробував переосмислити цю тему та абстрагувався усталених символів Дня Пам’яті – чорних кольорів та зображення свічки.

“Мені видалася цікавою ідея подати вир із зерен, які собою символізують душі. Зображення показує всю трагедію без оцінок. Глядач дивиться на все збоку, не маючи можливості щось змінити. Але може робити висновки“, – пояснює Богдан.

Експертний Корпус та художник не переслідуватимуть жодних авторських прав та закликають використовувати новий символ на роковини Голодомору, які щорічно вшановуються у четверту суботу листопада. Цього року це 26 листопада.

Зазвичай по всій Україні у цей день відбувається акція “Запали свічку”, в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників та запалють їх у вікнах своїх домівок.