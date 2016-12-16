“Батьківщина” вирішила виключити Савченко з фракції

Фракція “Батьківщина” прийняла рішення про виключення депутата Надії Савченко. Про це у Facebook написав депутат фракції Ігор Луценко.

“Щойно фракція “Батьківщини” у парламенті прийняла рішення про виключення Надії Савченко зі свого складу. Нагадаю, “Батьківщина” проти амністії убивць, переговорів з терористами, проти легалізації бандугрупованнь на Донбасі“, – написав пан Луценко, пише BBC.



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У “Батьківщині” нагадали, що внесли Савченко до свого виборчого списку заради звільнення її з російського полону. “Час, що минув, довів, що саме високий статус народного депутата та члена ПАРЄ дав можливість порушити питання Надії на найвищий світовий політичний рівень, і це разом з боротьбою українського народу призвело до здобуття її свободи“, – йдеться у заяві партії.

Там запевнили, що якби було можливо повернути час назад, то сьогодні б зробили теж саме для її звільнення.

“Однак життя засвідчило, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та “Батьківщини” не співпадають. Фракція обговорила з Надією Савченко всі ці обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції“, – наголошується у заяві.

У жовтні пані Савченко розповіла, що відвідувала підконтрольні сепаратистам території на Донбасі. За її словами, мета тієї поїздки – налагодити діалог для врегулювання конфлікту та звільнення полонених.

У “Батьківщині” заявили, що депутат Надія Савченко не координує свої дії з партією, а в СБУ заявили, що допитали її про створення так званої “ДНР” як свідка.

Президент Петро Порошенко заявив, що такі переговори Савченко не несуть користі. В СБУ кажуть, що Савченко обговорювала питання зняття санкцій і амністії бойовиків з главами “ДНР” і “ЛНР”.