Банк одягу працює у Снятині

У Снятині місцева влада закликає усіх, хто потребує теплих речей, звертатися до банку одягу “Добра справа”.

Банк одягу, яким можуть скористатися сім’ї з дітьми, багатодітні родини, сім’ї з дітьми-інвалідами, молодь, які перебувають в складних життєвих обставинах, знаходиться в м. Снятин по вул. Шевченка, біля входу на міське кладовище.

На потребуючих чекають з 10 год. до 14 год. щоденно, крім вихідних.

Усі речі можна взяти безкоштовно. Тут з вдячністю приймають уживаний одяг та віддають його потребуючим.