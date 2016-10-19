Багатофункціональний льодовий майданчик відкрили у Снятині. ФОТО

У Снятині в міському парку відкрили багатофункціональний льодовий майданчик на радість малечі, школярам та прихильникам спорту.

З настанням морозів, місцеві та гості міста зможуть випробувати свої сили на ковзанці. У літній період майданчик слугуватиме як баскетбольне, тенісне та волейбольне поле, пише Фіртка із посиланням на прес-службу Снятинської міської ради.

Міський голова Снятина Андрій Шумко зазначив, що міська влада охоче сприяє розвитку спорту та пропагує здоровий спосіб життя серед молоді. А гості свята подякували за чудовий багатофункціональний майданчик і висловили сподівання, що його відкриття сприятиме розвитку спорту в місті та примножить славу новими чемпіонами.