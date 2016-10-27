Багатодітна переселенка на Прикарпатті з уживаного одягу шиє іграшки. ФОТО

Переселенка 34-річна Зоя Соловйова за два тижні отримала 1000 посилок уживаного одягу. Зараз жінка і її шестеро дітей живуть у селі Слобода -Долинська Долинського району на Прикарпатті. Виїхали з міста Лисичанськ на Луганщині.
На роботу Зоя Соловйова піти не може. Її чоловік 2 роки воює в АТО. Старшій доньці Катерині 15 років, а наймолодшій Христині – 2 роки.
Жінка шиє іграшки із уживаного одягу.
Про складну фінансову ситуацію Соловйова розповіла у Facebook. Попросила людей надіслати старий одяг, передає “Дзеркало Коломиї“.
“Посилки ще надходять із цілого світу. Але я буду йти далі і намагатися не підвести жодної людини, яка в мене вірить. Адже зі мною цілий світ”, – продовжує жінка.
25 жовтня Зоя отримала грант на придбання обладнання для шиття. Планує відкрити магазин-ательє.
“Є така організація “Родина Кольпінга”. Вони організували триденні бізнес-курси. Я їх послухала і почала працювати над бізнес-планом. 12 жовтня відбувся захист. Вчора оголосили переможців. Емоцій купа, враження неперевершені”, – розповідає Зоя Соловйова.