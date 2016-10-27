Багатодітна переселенка на Прикарпатті з уживаного одягу шиє іграшки. ФОТО

Переселенка 34-річна Зоя Соловйова за два тижні отримала 1000 посилок уживаного одягу. Зараз жінка і її шестеро дітей живуть у селі Слобода -Долинська Долинського району на Прикарпатті. Виїхали з міста Лисичанськ на Луганщині.

На роботу Зоя Соловйова піти не може. Її чоловік 2 роки воює в АТО. Старшій доньці Катерині 15 років, а наймолодшій Христині – 2 роки.

Жінка шиє іграшки із уживаного одягу.