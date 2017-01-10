Ажіотаж у Польщі: за квитками на поїзд в Україну вишикувалися величезні черги

Близько 450 людей вишикувалися в черзі на залізничному вокзалі у польському Перемишлі, щоб придбати квитки на поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Польські активісти зафіксували на відео прибуття поїзда з України, яке демонструє, що маршрут користується великою популярністю, інформує ТСН.

Також поляки поінформували, що на зворотний рейс в Україну біля кас вишикувалися великі черги. В підтвердження опублікували відповідні фото.

Нагадаємо, потяг зі Львова до Перемишля їде дві години і коштує шість євро.