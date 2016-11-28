До автосервісної компанії трьох товаришів на Коломийщині привела юнацька мрія. ФОТО

Журналісти “Дзеркала Коломиї” в нашій постійній рубриці відвідали трьох підприємців, котрі, працюючи в одній упрязі майже десять років, сміливо називають себе людьми успішними.

Знайомтеся, – Василь Шкодяк, Андрій Венгриновський, Сергій Стемпель. Тримають ці заповзятливі чоловіки автосервісну компанію “Бусмоторс”, що на об’їзній магістралі.

Тут-таки розташоване кафе “Дармоїд”, яка приваблює транзитних проїжджих не лише своєю “провокативною” назвою, а й кухнею, що нею верховодить професіонал своєї справи кухар Василь Жигалко.

У “Бусмоторсі” займаються ремонтом внутрішньої “начинки” мікроавтобусів. Наш гід Василь Шкодяк таки наполіг, аби ми подивилися його хазяйство.

Перше, що приємно кидається в очі, – ідеальний порядок в усіх приміщеннях і майстернях. На величезних складах по групах розміщуються усі деталі до позашляховиків, окремо – вживані, окремо – нові.

Заглядаємо в майстерню. Спеціалісти пораються з моторами. (Чомусь виникло порівняння з кардіологією: і там, і тут ремонтують серця. Там – людські, тут – автомобільні. Така собі “автокардіологія”).

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Ось що про себе оповідає Василь, правдивий гуцул, бо народився в Космачі. До речі, в Космачі тримає господарку.

“На початку 2000-них перебував за кордоном на заробітках. Тоді блакитною юнацькою мрією був автомобіль. Боюся видатися самовпевненим, – мовить, – але якось усе по житті мені йшло з Божою допомогою. Мало було кроків випадкових або помилкових. Доля зводила мене з потрібними людьми. Так звела з Андрієм та Сергієм. Ми почали свій перший несміливий бізнес з перегону з-за кордону автівок та запчастин. Перше своє авто “Форд” я купив за зароблені гроші. Займатися цією справою було в ті часи непросто. Треба було вивчити всі писані й неписані правила митниці. А ще ж на нас і таких, як ми, на дорогах рідної Батьківщини полював рекет. Видно, ми з Андрієм були добрими психологами, що вилазили завжди сухими з води…”.

У 2008-му хлопці купили на об’їзній коломийській дорозі скромне приміщення. І почали його розширювати та обладнувати. Вже могли найняти собі робітників. Справа пішла успішно.

Тепер працевлаштовано в сервісному центрі до 20 осіб різної кваліфікації – від некваліфікованого робітника до комп’ютерників. Зарплата диференційована, в середньому від 5 тисяч гривень.

Хто не лінується, підвищує свій професійний рівень і працює з максимальною самовіддачею, той отримує втричі більше. Кожен сам собі встановлює робочий графік, – може працювати вісім, а може вісімнадцять годин на добу (звісно, не щодня).

– За останні два роки працювати стало набагато комфортніше, – пояснює Василь. – Це ж як було раніше? Безперервні перевірки й ревізії гальмували роботу. І всім треба було щось дати, плюс нагодувати: прокуратура, податкова, санстанція, пожежники, даішники, день народження в якогось начальника… дай і дай. Діставали по повній! Зазвичай, “обслуговували” ці всі служби мої напарники, бо я не витримував і боявся зірватися. Тепер того нема, я можу будь-якому непроханому “гостеві” сказати, щоби показав документи на перевірку. Доба безцеремонного нахабства відходить…

Іван ДЖИНДЖУРА

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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