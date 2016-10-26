Австро-угорські військові під час І Світової війни робили світлини Коломиї та цілої Галичини. ФОТО

Під час наступу на Галичину австро-угорські вояки багато фотографували.

З 1915 по 1916 роки тривав розпал Першої світової війни, і по всій території Східного фронту йшли запеклі бої. Влітку 1915 почався стратегічно важливий відступ російської армії з Галичини і Польщі. До осені залишені території були зайняті австро-угорською армією, пише КУРС з посиланням на Всвіті.

Серед фотографій, зроблених солдатами і офіцерами австро-угорської армії під час цього наступу, є такі, що ілюструють життя мешканців території сучасного Прикарпаття.

Селянські діти в Перегінському, Галичина

Будинок у Калуші, Галичина, початок ХХ ст.

Дівчата в українських святкових вбраннях, Калуш, початок ХХ ст.

Русинський хлопчик в Кутах на Косівщині, початок ХХ ст.

Русинська селянка в Кутах, Косівщина, початок ХХ ст.

Жебраки в Коломиї, Галичина, початок ХХ ст.