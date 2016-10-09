Атошник відповів студенту, коли закінчиться війна

Солдат спробував відповісти, коли закінчиться війна і що допоможе її закінчити.

Мережу підірвала відповідь легендарного АТОшника студенту, який на зустрічі у Києві в університеті Шевченка запитав у Президента, коли закінчиться війна. Свою відповідь солдат 41-го мотопіхотного батальону Василь “Дансер” Коряк, якого Петро Порошенко поздоровляв телефоном на передовій зі збитим БТРом, написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє 5 канал.

“Сьогодні Президент посперечався з студентом. І, як на мене, грамотно того вставив. Ну я ж порохобот на зарплаті, тому доповідаю, гризучи шоколадку. Вірніше, напишу такий собі відкритий лист вусатому студенту. Ну тому, з відео. Отже, привіт, хлопець. Я не знаю, як тебе звати, тому буду називати тебе Хлопець. Піде? Так ось. Ти там цікавився, коли закінчиться війна… З огляду на те, що вчишся ти в червоному (корпус університету імені Тараса Шевченка – 5.ua), припущу що не дурень. А не дурень розуміє, що наша війна (або АТО, це як тобі більше подобається) може закінчитися двома варіантами: або поразка і ОРДЛО по межах областей, або ЗСУ потужним рішучим ривком доходять до кордону, сідають на ньому і чекають, поки НГУ з долученими силовиками передушать всю сепарню всередині“, – написав чоловік.

Коряк продовжив: “Перший варіант ми ж не розглядаємо взагалі, правда, Хлопець? А про другий … давай пофантазуємо, а? Ось дивись. Ти закінчуєш універ. Отримуєш військове звання – молодший лейтенант і, за покликом серця, вступаєш до лав ЗСУ. Опустимо всі ці учебки … Через кілька місяців опиняєшся ти, Хлопець, на якомусь умовному териконі… А, до речі, Хлопець. Ти ж не забув що приціл робочий всього один на дві бехи? І вгадаєш відразу, на який з них цей приціл стоїть – на тій що ще їздить або на вже здохлій? Вгадав, красавчик, всім чотири – тобі п’ять… Зате одногрупники твої постять фотки в інстаграм, відростили собі модні бороди і курять незрозумілі електричні сигарети“.

“Як тільки спробуєш поспати – прибіжить замурзаний, але щасливий Вася Механ і доповість що “тойво корч заводитися…” і радісно втече, обіймаючи ту саму літруху пива… Все, Хлопець, обидві бехи на ходу, можна і поспати. Години три. Поки нормальні мужики чергують. Так, знову прокинешся і підеш перевіряти. Адже з твоєї універсської групи, Хлопець, на лінії бойового зіткнення спиш сьогодні тільки ти один. З двох десятків потенційних захисників. Ти ж уже перестав дивуватися і злитися на них всіх, правда? Ну все, спи. А ні, якщо вже все одно не спиться, полізь у Facebook. Хоч на пару хвилин – рідним і друзям збрехати що все добре, тиша і нудно, всі книжки вже перечитав і навіть засмаг. Там в стрічці Facebook, першим постом, знаєш що? Якийсь дурень з громадянки вирішив прискіпатися до головкому про “чому не наступає”, “сина Порошенка” і “войну, что вигідна олігархам”. У дебіл, скажи. Скажи? А, Хлопець? Чого не відповідаєш? Спиш? Ну спи … спи, поки ті … “Рапіри” не викотили, як вчора. Знову ж серед ночі в бліндаж втікати з оберемком рацій і ПММ. Коли війна закінчиться… і придумав же хтось це питання“, – підсумував АТОшник.