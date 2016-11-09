АТО: зведення штабу та карта боїв, 9 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Як і раніше, ворожий вогонь не вщухає по всій лінії фронту. Бойовики порушили режим тиші у Станично-Луганському районі, під Щастям, поблизу Слов’яносербська, в Попаснянському районі. Зокрема, в Станиці Луганській ворожий обстріл тривав, з перервою, близько 4 годин. За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, у Кримському та околицях, а також під Попасною, окупанти масово застосовували міномети та 122-мм гармати. Загальна кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння противника – понад 90. Левова частка найпотужніших обстрілів відбулася між 16 та 19 годиною.

Зазначимо, що з огляду на регулярні та систематичні обстріли з боку противника в Станиці Луганській, розведення сил і засобів сторін там поки що неможливе, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Всі вчорашні обстріли з боку противника були достатньо тривалими – від 30 хвилин до кількох годин.

Противник порушив режим тиші на світлодарській дузі, у кількох місцях під Горлівкою, а також в авдіївській промзоні. Окупанти активно застосовують міномети, випустивши по наших позиціях майже 150 мін.

Окрім стрільби по українських позиціях, окупанти цілилися по цивільних об’єктах. Зокрема, кілька ворожих мін розірвалися біля КПВВ «Майорськ». А в Новгородському під обстріл з боку окупантів потрапив житловий квартал.

Зруйновано будинок, його мешканець загинув.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Ситуація – без змін. Тривають потужні мінометні обстріли по всьому фронту. Окрім традиційних районів напруження – Красногорівки, Мар’їнки та приморських рубежів, різко активізувалися окупанти, що займають Докучаєвськ та Оленівку. За інформацією розвідки, нещодавно туди привезли 5 вагонів з російськими боєприпасами. У відповідь на агресивні дії бойовиків, українські війська відкривали вогонь у відповідь.

У Красногорівці внаслідок ворожого обстрілу зруйновано гараж та цивільний автомобіль, який перебував всередині.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 31 ворожий обстріл, зокрема 20 – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

Минулого місяця командир взводу у так званій «1-й бригаді» російсько-окупаційних військ застрелив двох російських «радників». Через цей та подібні випадки, російське командування регулярно надсилає комісії до ворожих підрозділів та за необхідності, міняє командирів. Основний конфлікт у лавах противника – між російськими офіцерами, що у якості радників засідають у штабах, та командирами загонів на передових позиціях. З огляду на значні втрати та некомплект особового складу, бойовики зі з так званих «1-ї» та «3-ї бригад», «11-го полку» російсько-окупаційних військ, масово пишуть рапорти на звільнення. Нагадуємо, що саме ці підрозділи противника протистоять нашим військам у головних «гарячих точках» на Донецькому та, частково, Маріупольському напрямках.

Окупаційна адміністрація активізувала роботу з вербування молоді, перш за все, – етнічних росіян

Їм обіцяють після закінчення так званої «служби» російське громадянство. Проте місцеве молодь з будь-якою етнічною ідентичністю не висловлює бажання їхати на передову та брати участь в бойових діях.

Вчора на блокпосту поблизу Мангуша, що неподалік Маріуполя, під час огляду автомобіля, що прямував з окупованої території, правоохоронці вилучили 2 бойові гранати

Днями мешканці прифронтових районів Луганщини добровільно здали більше 300 набоїв до автоматичної зброї, 3 бойові ручні гранати та ручний протитанковий гранатомет

Нагадаємо, громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, звільняються від кримінальної відповідальності.

Вчора на Луганщині нацгвардійці виконали тактичні вправи з бойовою стрільбою в умовах, максимально наближених до бойових

Військовослужбовці стріляли з автомата Калашникова, а також відвідали заняття з тактичної медицини. Військовослужбовцям нагадали, як надавати першу домедичну допомогу в умовах бойового зіткнення, а також правила евакуації пораненого.

Військовослужбовці Нацгвардії передали гуманітарну допомогу вихованцям школи-інтернату міста Гірське Попаснянського району на Луганщині

Допомога дітям відбулася за сприяння міжнародних гуманітарних організацій та українських волонтерів.

Наші військові допомогли соледарським дітям знову відчути мирне життя, провівши урок німецької мови

Майор медичної служби Артем Беспаленко розповів про роботу військових медиків різних країн світу.

За інформацією, підготовленою УКМЦ