АТО: зведення штабу та карта боїв, 8 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Обстановка найбільш напружена – російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів та артилерії, були активні ворожі снайпери. Зокрема, тричі була зафіксована робота снайпера бойовиків поблизу Новоолександрівки. Також на цій ділянці відбулася левова частка провокацій – ворог спочатку стріляв з легкої зброї, а з початком вечора – застосував 82- та 120-мм міномети. Водночас, ворог задіяв важку артилерію по українським позиціям у темну пору доби біля Новозванівки. За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, ще одна ворожа провокація з застосуванням легкої зброї зафіксована неподалік села Кримське. Усього на Луганському напрямку бойовики випустили 82 мінометні міни та 20 артилерійських снарядів. Варто зазначити, що в районі Станиці Луганської було тихо, але активне застосування важкого озброєння на інших ділянках демонструє ворожу налаштованість бойовиків та їхнє небажання дотримуватися перемир’я, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Зберігається менша кількість збройних провокацій. Бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки та на горлівському периметрі, зокрема біля Зайцевого та Верхньоторецького. Важка зброя застосувалася тільки в районі Зайцевого, де бойовики випустили 20 мін з мінометів калібром 82 міліметри.

Маріупольський напрямок

Майже половина обстрілів прийшлася на позиції сил АТО, що неподалік Мар’їнки. Там окупанти стріляли з легкої зброї, БМП та мінометів. Ще ворожі міномети зафіксовані біля Новогнатівки. Усього на ділянці бойовики випустили 10 мінометних мін. Біля інших місць – Гранітного, Старогнатівки, Тарамчука, Павлополя і Широкиного – бойовики застосували легку зброю.

Українські військові зафіксували 2 польоти ворожих безпілотників в районі Ясинуватої і Докучаєвська.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військослужбовців не загинув, четверо отримали поранення. Крім того, ще двоє воїнів були контужені. Вони вже в лікарні, їхній стан здоров’я – задовільний.

Інформація ГУР МОУ

Підтверджені втрати противника за добу: 3 бойовиків отримали поранення.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків: у Свердловськ привезли 8 танків, 10 вагонів з боєприпасами, запасні частини до БМП; у Іловайськ приїхали 20 танків, 5 установок «Град» на платформах, 8 цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Також на початку жовтня до м. Свердловськ прибули фахівці з Воронежа для встановлення динамічного захисту на танки противника.

СБУ затримує інформаторів бойовиків

У Межівському районі Дніпропетровської області співробітники СБУ затримали 40-річного донеччанина, який збирав розвідувальну інформацію для бойовиків. Далі – прямо мова затриманого.

Вчора поліцейські Маріуполя попередили спробу відправки боєприпасів до Кривого Рогу

Чоловік намагався переправити на мирну українську територію дві РГД-5 із запалами. Правоохоронці вчасно вилучили вантаж та затримали відправника.

Національна гвардія розпочала тренування на Київщині

Бійці здійснили вихід в район вогневих позицій, провели розгортання мінометів «ПМ-37» та «ПМ-38» та виконали вправи щодо знищення вогневих точок уявного противника.

Нацгвардійці пройшли тактико-спеціальні навчання з нейтралізації диверсантів

За легендою навчань деверсійно-розвідувальна група противника зосередилась в лісовому масиві неподалік військових з метою проведення диверсій. Завданням гвардійців було знайти противника та знешкодити його.

За інформацією, підготовленою УКМЦ