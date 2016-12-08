АТО: зведення штабу та карта боїв, 8 грудня 2016 року

Минулої доби кількість обстрілів з боку ворога різко зменшилася. Проте бойовики вирішили зосередити вогонь на кількох ділянках протистоянь, застосовуючи широкий спектр озброєння, включно з артилерією, мінометами і танками.

Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, отже, незважаючи на меншу кількість порушень режиму припинення вогню, ми не можемо говорити про деескалацію на лінії зіткнення. Бойовики зухвало порушують Мінські домовленості й відкривають вогонь по українським військам, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

Тут тихо. За добу не зафіксовано жодної збройної провокації з боку ворога.

Донецький напрямок

Натомість бойовики відкривали вогонь на традиційних «гарячих точках» на цьому напрямку – район Донецького аеропорту, селище Луганське і горлівський периметр. Удень бойовики здебільшого стріляли з легкої зброї та БМП в районі Авдіївки та Новгородського. З початком темної пори доби в хід пішло важке озброєння. Зокрема, бойовики випустили 15 мінометних мін поблизу Верхньоторецького, а починаючи з 20:55 вели двогодинний артилерійський обстріл з установок калібром 122 та 152 міліметри. Усього окупанти випустили 95 артснарядів.

Маріупольський напрямок

Географія бойових дій найширша. З самого ранку бойовики відкрили вогонь з 152-мм артилерії та танків в районі Широкиного. Протягом доби тут бойовики застосовували міномети та легку зброю. Також бойовики вели мінометні обстріли біля Красногорівки та Чермалика. Всього бойовики випустили 30 артснарядів та 59 мінометних мін. В інших місцях, як-от район Славного, Павлополя, Талаківки і Лебединського, зафіксовані провокації з легкої зброї, а біля Новотроїцького стріляв ворожий снайпер.

Українські військові зафіксували 7 польотів безпілотників бойовиків уздовж усієї лінії зіткнення.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

Військова розвідка повідомляє, що на окупованій території завершився примусовий призов громадян в загони бойовиків. Ця акція не викликає ентузіазму у цивільного населення – є численні випадки дезертирства, переховування від окупаційної адміністрації, симуляція захворювань. Через катастрофічну нестачу особового складу, російсько-окупаційні війська поповнюються за рахунок безробітних, раніше судимих осіб, алкоголіків, наркоманів, хронічно хворих на СНІД та гепатит «С».

Особливо погані справи у так званому «9-му полку», який займає позиції і несе важкі втрати на Маріупольському напрямку. В першому батальйоні розпущено 3-ю роту, оскільки вона де-факто припинила існування – всі бойовики захотіли вийти з гри. 85% молодого поповнення «полку» залишили підрозділ. Решта бойовиків розважається, як може, – 5 днів тому вони вкрали польовий кабель зв’язку російсько-окупаційних військ, щоб здати його на металобрухт.

Через погану підготовку та алкоголізм на передовій противник має важкі небойові втрати. 5 днів тому в районі Донецького аеропорту бойовики зі складу так званої «100-ї бригади» противника порушили правила експлуатації 120-мм міномета, внаслідок чого 3 окупантів загинули, 5 – отримали поранення.

6 днів тому у так званому «11-му полку» противника командир взводу за невиконання наказу застрелив підлеглого.

Ще один колишній бойовик скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома»

Мешканець Донеччини приєднався до бойовиків у 2014 році, чергував на блокпості на трасі Київ-Довжанський. З часом він втік від своїх спільників і вирішив повернутися до мирних територій. Нещодавно український суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за фактом відсутності скоєних тяжких злочинів.

Водночас днями Волноваський районний суд виніс рішення щодо двох спільників так званої «ДНР»

Поліцейські затримали злочинця на прізвисько «Бродяга» ще влітку. Тоді він перебував у складі бандформування «Восток», вартуючи на блокпостах ворога. Не отримавши обіцяної матеріальної винагороди, він втік і переховувався під виглядом мирного жителя.

Другий – мешканець Торецька – був інформатором бойовиків. За допомогою соцмереж він передавав розвіддані про маршрути пересування сил АТО допоки не був затриманий. Після розгляду справи обох, суд умовно засудив бойовика «Востоку» до 5 років позбавлення волі. Інформатор бандформувань отримав 4 роки позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.

На Харківщині військовослужбовці зі складу молодого поповнення НГУ взяли участь у навчаннях

Заняття були присвячені прийомам проведення спеціальних операцій, а також практичній стрільбі. Керували навчанням інструктори, які нещодавно завершили курс підготовки та отримали сертифікати в Золочівському замку.

За інформацією, підготовленою УКМЦ