АТО: зведення штабу та карта боїв, 7 жовтня 2016 року

Маріупольський напрямок

Сьогодні вранці, об 11 годині, успішно відбулося розведення сил і засобів українських військ та загонів противника в районі Богданівки та Петрівського. Сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення був верифікований представниками СММ ОБСЄ та СЦКК. Про це заявив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Тут 2 найбільш неспокійні точки – це Мар’їнка та Широкине, де окупанти активно стріляють і вдень, і вночі. Також кілька ворожих обстрілів відбулося у Новогригорівці та Павлополі. Таким чином, ситуація залишається незмінною. Кожен обстріл з боку НЗФ документується, українські війська відкривають вогонь у відповідь. Також вчора у Новоазовському районі відбулося 5 польотів ворожих БПЛА.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, зокрема 1 мінометний, пише mediarnbo.org.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців отримали поранення.

Луганський напрямок

Окупанти знову застосували важке озброєння: ще до світанку бойовики близько 30 хвилин вели вогонь з мінометів під Новозванівкою. По наших позиціях випущено понад 40 мінометних мін.

В цілому обстановка залишається незмінною. Противник продовжує порушувати режим тиші у Станиці Луганській та Попаснянському районі. Також відбувся ворожий обстріл в Оріховому (Бахмутська траса).

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 1 мінометний та 2 снайперських.

Донецький напрямок

Бойові дії велися лише в авдіївській промзоні.

Окупанти здійснили низку достатньо тривалих обстрілів наших позицій. Особливо потужним був найбільш пізній, коли ворог застосовував міномети та гармати Було випущено понад 60 артснарядів.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 4 ворожих обстріли, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Підтверджені втрати противника – 6 поранених окупантів.

Інформація ГУР МОУ

Військова розвідка повідомляє про черговий факт свавілля бойовиків. Нещодавно під час навчань артилерійських підрозділів так званої «7-ї окремої мотострілецької бригади» російсько-окупаційних військ на полігоні «Шимшинівський» бойовики помилково випустили декілька снарядів у напрямку села Іллірія Лутугинського району на Луганщині, внаслідок чого були пошкоджені житлові та господарчі будівлі місцевих мешканців.

Співробітники СБУ та ДПСУ затримали 32-річного громадянина Бразилії у міжнародному аеропорту «Бориспіль»

У 2014 році він долучився до бандформування «ДНР» та брав участь у бойових діях проти українських військ, зокрема в битвах за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Цей «солдат удачі» має багатий послужний список і майже 15-річний бойовий стаж. На його совісті – захоплення заручників, виробництво вибухівки, навчання в Росії та співпраця з місцевими спецслужбами. На Донбасі бразилець тренував мінометників.

Не варто було приїжджати до України, аміґо.

Минулої доби мар’їнські поліцейські затримали одразу двох бойовиків

51-річний мешканець селища Цукурине Селидівської міськради з позивним «Фастон» 2 місяці перебував у лавах бандформування «Кальміус».

За словами затриманого, на посаду стрільця він не підійшов за віком, тому його взяли на посаду будівельника.

Другий затриманий – мешканець міста Курахове, на прізвисько «Куля», який будував бойовикам блокпости. Коли почалися активні бойові дії, він злякався і втік. У кінці травня 2016 року кураховець повернувся додому, де на його слід вийшли правоохоронці.

У селі Карлівка Мар’їнського району Донеччини нацгвардійці знайшли схованку з боєприпасами

Із замаскованого під смітник «арсеналу» військові вилучили 3 цинкових ящика з 30-мм боєприпасами.

Нацгвардійці Енергодара провели спільні командно-штабні навчання

За легендою, терористи спробували проникнути на АЕС та захопити ядерну установку. Особовий склад військової частини продемонстрував, що в разі реальної загрози він готовий до виконання службово-бойових завдань.



За інформацією, підготовленою УКМЦ