АТО: зведення штабу та карта боїв, 7 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Минулої доби бойові дії велися на крайньому сході та заході – це Станично-Луганський район, а також Щастя з околицями, та Попаснянський район (с. Новоолександрівка). Здебільшого окупанти використовували легке озброєння, причому майже всі обстріли припали на вечірній час – після 18 години.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння. Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Противник порушував режим тиші практично у всіх «гарячих точках». Мова йде про Троїцьке, Луганське, Зайцеве, Авдіївку. Окупанти активно застосовують 82-мм та 120-мм міномети, і ведуть з них вогонь і в темну, і в світлу пору доби. По наших позиціях було випущено понад 90 мінометних мін. Також в Авдіївці окупанти надвечір підігнали на передову танк і здійснили кілька пострілів в наш бік. Саме в Авдіївці вчора було найбільш неспокійно – надвечір там відбулося 2 потужних ворожих обстріли, кожен тривав 3 години.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Обстановка неспокійна по всьому фронту. Окупанти масово застосовують важке озброєння – міномети, танки, гармати. Також противник тримає на передовій бронетехніку та снайперів. Найбільш інтенсивні обстріли вчора відбулися у Красногорівці та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння перевищила позначку «100». Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 32 ворожих обстріли, зокрема 17 – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.

Підтверджені бойові та небойові втрати противника за минулий тиждень

Загинуло 16 та поранено 22 окупантів. Ці втрати понесли всі з’єднання противника (це 3 так звані «полки» та 3 «бригади»), що протистоять нашим військам у всіх «гарячих точках» на фронті.

Також противник має серйозні клопоти з небойовими втратами. Зокрема, скоїв самогубство начальник інженерної служби так званого «2-го корпусу» російсько-окупаційних військ Олег Жаріков. А рядового бойовика Грішина випадково підстрелили колеги по брудній роботі.

Інформація ГУР МОУ

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Зокрема, до Стаханова приїхали два вагони боєприпасами до РСЗВ «Град», на станцію Іловайськ – залізничний ешелон (12 одиниць військової техніки), на станцію Харцизьк – 5 вагонів з боєприпасами, 3 – із запчастинами для бойових броньованих машин, 1 – з акумуляторами, 3 – із зимовим обмундируванням.

Правоохоронці вилучають боєприпаси у прифронтових районах

Вчора на залізничній станції у Маріуполі у вагоні залізничники виявили мішок із тридцятьма вісьмома тротиловими шашками та більше 1 тисячі набоїв різного калібру. Поліцейські оперативно вилучили знахідку.

У Маріуполі відбулися спеціальні навчання

Програма навчань передбачувала відпрацювання тактики штурму будівлі, у якій, за легендою, забарикадувалися терористи. Після невдалих перемовин, згідно зі сценарієм навчань, поліцейські почали звільнення будівлі. Одна із штурмових груп проникла до будівлі з даху за допомогою альпіністського знаряддя, дві інші підіймалися сходами нагору. За короткий термін спільними зусиллями поліцейські нейтралізували злочинців та звільнили умовних заручників.

Військовослужбовці СЦКК допомогли мешканцям Соледара, які потрапили у біду

Внаслідок аварії на водопроводі у місті зникла питна вода. Тому наші військові оперативно доставили до «соляної столиці України» одразу 5 т якісної питної води. Окремо бутильовану воду постачатимуть малозабезпеченим родинам та людям з інвалідністю.

За інформацією, підготовленою УКМЦ