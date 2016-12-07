АТО: зведення штабу та карта боїв, 7 грудня 2016 року

Вчора у районі проведення АТО спостерігалося певне зростання бойової активності ворога.

У порівнянні з минулими днями, почастішали випадки застосування важкого озброєння проти українських військових, особливо на Маріупольському напрямку, де вчора бойовики випустили у бік наших позицій більше 200 мінометних мін. Вірогідно, це і був “подарунок”, який бандформування піднесли українським військовим до вчорашнього дня Збройних Сил України. Незважаючи на це, наше військо надійно тримає лінію оборони, відкриваючи вогонь у відповідь на особливо зухвалі провокації противника. Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

7 з усіх 10 випадків порушення режиму припинення вогню ворогом були із застосуванням мінометів. У районі Попасної обстріли відновилися та склали більшість на всьому напрямку. На північ від Бахмутської траси, а саме поблизу Кримського, відбувся один обстріл наших позицій. Там за одну годину бойовики випустили майже 40 мін. Також по одній ворожій збройній провокації було зафіксовано у Катеринівці та Станиці Луганській.

Донецький напрямок

Найбільша бойова присутність ворога залишається на звичних гарячих точках минулих днів – в Луганському та Авдіївці, де бойовики широко застосовували міномети, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. Також ворог порушив перемир’я у Світлодарську та Верхньоторецькому.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів, з них 5 було із застосуванням мінометів.

Маріупольський напрямок

Тут і надалі фіксується найбільше випадків порушення режиму припинення вогню противником. Ділянка найбільшої бойової активності ворога – та що і раніше – південна частина напрямку, що простягається від Талаківки до Широкиного. Там, зранку і до 6-ї години вечора бойовики проводили інтенсивні мінометні обстріли сил АТО. Також у районі Мар’їнки-Красногорівки відбулися серії ворожих мінометних обстрілів. Поблизу Старогнатівки зафіксовано використання бронетехніки ворога.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів. З них – половина з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 5 військових були поранені. Окрім цього, ще один військовослужбовець внаслідок ворожого обстрілу на передовій отримав контузію.

Ще один колишній бойовик повернувся до мирного життя

Мешканець Луганщини вступив до лав бойовиків у квітні 2014 року. Тоді він чергував на блокпостах ворога, але швидко усвідомив усю хибність цього шляху – ватажки бойовиків тоді й зараз займаються виключно власним збагаченням. Чоловік покинув бандформування і довго переховувався як від українських правоохоронців, так і від колишніх спільників. Але життя, коли постійно треба озиратися, нарешті завершено. Колишній бойовик повернувся на мирну Україну в рамках програми СБУ «На тебе чекають вдома», а український суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

У Покровську поліцейські вилучили на залізничному вокзалі порох та детонатор. Небезпечний вантаж перевозив пасажир, який прямував до Києва. Його затримано.

Вчора у 25 річницю Збройних Сил України, Президент України відвідав перший навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій у Бердичеві Житомирської області

Президент передав військовим бойовий стяг та анонсував надбавку до грошового забезпечення військовослужбовців ССО на один прожитковий мінімум, що становить понад 1500 гривень. Новий рід військ знаменує не тільки міць, але й здатність української армії здійснювати високотехнологічні операції, щоб дати гідну відсіч на будь-яку зовнішню агресію.

Українських воїнів та їхні сім’ї у Чернігові привітала дружина президента Марина Порошенко.

Близько 900 військовослужбовців із сім’ями взяли участь в урочистостях та почули від пані Порошенко слова вдячності за гідну службу та захист незалежності держави.

Вчора у Маріїнському палаці в Києві з нагоди Дня ЗСУ відбулася церемонія вручення державних нагород та присвоєння чергових військових звань вищого офіцерського складу

Рідні двох загиблих Героїв України – Андрія Снітка та Сергія Табали – отримали ордени «Золота Зірка» з рук Президента України. Також Глава держави вручив ордени й медалі військовослужбовцям ЗСУ та волонтерам.

Водночас з нагоди свята низці офіцерів ЗСУ присвоєно чергові військові звання: в лавах ЗСУ з’явилося 5 нових генерал-лейтенантів і ще 3 генерал-майори

Зокрема, чергове військове звання отримав Командувач ВДВ ЗСУ Михайло Забродський, який пройшов звитяжний бойовий шлях в районі проведення АТО. Саме він очолив легендарний рейд ворожими тилами, який відбувся у серпні 2014 року. Відтепер він – генерал-лейтенант.

Звання генерал-лейтенанта отримав і Сергій Наєв – досвідчений офіцер, який восени 2014 року був керівником сектору Б, і, зокрема, відповідав за оборону Донецького аеропорту.

Генерал-лейтенант Сирський обіймав одну з ключових посад у Штабі АТО під час битви за Дебальцеве, і особисто перебував в обложеному місті. Зараз він обіймає важливу посаду начальника ООШ ЗСУ – мозкового центру нашого війська.

За інформацією, підготовленою УКМЦ