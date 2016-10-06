АТО: зведення штабу та карта боїв, 6 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Географія бойових дій дещо розширилася. Окупанти перекинули додаткові сили в Слов’яносербськ і обстріляли найближчі українські позиції з мінометів і танка. Також, як і в минулі дні, противник відкривав вогонь у Станиці Луганській та Попаснянському районі. Зокрема, на ділянці фронту Новоолександрівка – Новозванівка, окупанти застосовували міномети та БМП. По наших позиціях випущено понад 50 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння. Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Поновилися активні бойові дії в Пісках. Противник здійснив 2 потужних мінометних обстріли наших позицій. Окупанти більше 1 години вели вогонь з території зруйнованого Донецького аеропорту.

Також традиційно дуже неспокійно в авдіївській промзоні, де загалом ворожі обстріли тривали майже 3 години. Окрім цього, окупанти відкривали вогонь у Луганському, Новгородському та Верхньоторецькому.

Таким чином, спокійно вчора було лише північніше Горлівки (ділянка фронту Зайцеве – Майорськ).

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Як і в минулі дні, ворожі обстріли тривають по всьому фронту. Окупанти систематично порушують режим тиші у Мар’їнці, Тарамчуку, Старогнатівці та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Окрім легкого озброєння, НЗФ 1 раз застосовували 82-мм міномет. Також одразу на трьох рубежах вели вогонь снайпери бойовиків. Через нахабні дії окупантів українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів, зокрема 1 мінометний.

Вчора на Луганському і Донецькому напрямках відбулося 4 польоти ворожих БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 1 – отримав поранення, 1 – отримав контузію.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Підтверджені втрати противника за минулу добу

3 загиблих та 12 поранених окупантів.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

У Новоазовський район Донецької області привезли 25 одиниць військової техніки, зокрема гаубиці Д-30, САУ, ЗРК «Оса», а також приїхало 80 військовослужбовців ЗС РФ.

Тривають навчання з резервістами у підрозділах ВДВ ЗСУ

На Дніпропетровщині понад тисячу десантників-резервістів проходять вишкіл в умовах максимально наближених до бойових. Бійці тренувалися брати під охорону міст і здійснили марш з бойової технікою, подолавши водну перешкоду. Також десантники висадилися з гелікоптера і знищили сили умовного противника. Десантників підтримували авіація та артилерія.

На Київщині артилерійські підрозділи НГУ розпочали бойові стрільби

Гвардійці проводять стрільби з гаубиць Д-30. Легенда навчань передбачає, що піхотний підрозділ умовного противника посилений танками та САУ.

У навчальному центрі Національної академії НГУ завершився дводенний польовий вихід з курсантами-автомобілістами та зброярами

Окрім занять за фахом, відбулися бойові стрільби.

За інформацією, підготовленою УКМЦ