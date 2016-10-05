АТО: зведення штабу та карта боїв, 5 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Вчора різко зросла кількість порушень режиму тиші ворогом саме на Луганському напрямку. Бандформування здійснили у 6 разів більше обстрілів ніж добою раніше – а саме 36. З них 32 прийшлося на район Попасної. Там обстріли противника розпочалися після обіду і тривали практично без перерви до пізньої ночі. Статистка обстрілів – невтішна. Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, за минулу добу у Попасній та прилеглих до неї районів ворог випустив більше 140 мінометних мін, 17 артилерійських снарядів, тричі бойовики відкривали вогонь з озброєння БМП, двічі була зафіксована “робота” ворожих снайперів. Після опівночі – з настанням нової доби – ворог дещо зменшив бойову активність, проте продовжив мінометні обстріли.

У Станиці Луганській противник порушив режим тиші тричі, відкриваючи вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Ще одна збройна провокація відбулася у Трьохізбенці, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Противник не розширив ділянку фронту, провівши обстріли наших позицій у Зайцевому, Авдіївці, Новгородському та Новоселівці Другій. Водночас, ворог відновив мінометні обстріли Авдіївки. Також пізно вночі сили окупантів випустили 7 мін у Новоселівці Другій. Легке озброєння і надалі застосовується як вдень, так і вночі.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Вчора географія обстрілів залишалася незмінною. Під обстрілами ворога опинилися наші позиції у Мар’їнці, Старогнатівці та на лінії бойового зіткнення від Павлополя до Широкиного. При цьому дещо змінився склад озброєння, що російсько-терористичні війська застосовували для своїх атак. Нарівні зі стрілецькою зброєю, бойовики використали міномети у Талаківці, випустивши з них 10 мін. Там же відбувся обстріл з БМП. Також ворожий снайпер був активний у Мар’їнці.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку ворог порушив тишу 19 разів.

Вчора українські військові зафіксували проліт одного ворожого безпілотника на Маріупольському напрямку.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений.

Інформація ГУР МОУ

Підтверджені втрати противника за минулу добу: один важко поранений та троє загиблих бойовиків т.зв. «7-ї окремої мотострілецької бригади» у результаті підриву на міні. Також військовою розвідкою було відмічено вихід чотирьох розвідувальних груп противника на Донецькому напрямку.

І насамкінець, як повідомляє військова розвідка, на окупованих територіях Донбасу Росія активно вербує добровольців до участі у бойових діях в Сирії, пропонуючи за таку службу декілька тисяч доларів США на місяць, що є нечуваною сумою за умов економічної розрухи у т.зв. “ЛНР” та “ДНР”.

За інформацією, підготовленою УКМЦ