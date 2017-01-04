АТО: зведення штабу та карта боїв, 4 січня 2016 року

Луганський напрямок

Вчора противник був активним лише в районі Попасної. Там ворог провів сім збройних провокацій з використанням гранатометів різних систем та кулеметів. Кожен епізод порушення тиші тривав не більше 15 хвилин. Бойовики стріляли як вдень, так і вночі. Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Донецький напрямок

Бойовики не припиняють застосовувати заборонені Мінськими домовленостями міномети на Світлодарській дузі. У ході обстрілів позицій сил АТО в районі Луганського окупанти випустили 35 мінометних мін. Там же ворог протягом доби використовував гранатомети та стрілецьку зброю. Загалом, на цій ділянці фронту бойовики відкривали вогонь 6 разів, пише mediarnbo.org.

Решта обстрілів на Донецькому напрямку зафіксована на північних околицях Горлівки, у Авдіївській промзоні та в районі Донецького летовища. Важкого озброєння на цих ділянках ворог не застосовував.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 3 – із застосуванням важкого озброєння (мінометів).

Маріупольський напрямок

Практично без змін. Дві третини обстрілів на цьому напрямку і надалі припадає на приморські рубежі – ділянку фронту Водяне – Широкине – де ворог планомірно відкривав вогонь у бік сил АТО протягом усієї доби. На цих рубежах противник активно застосовував бронетехніку та снайперів. Також у Широкиному вчора бойовики випустили три мінометні міни по наших позиціях. Решта збройних провокацій відбулася на ділянці фронту Мар’їнка – Красногорівка, у Павлополі та Талаківці.

Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів, 1 з яких – із застосуванням мінометів.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, 2 – отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

За повідомленням військової розвідки, у лавах бандформувань зберігається тенденція до зниження рівня морально-психологічного стану особового складу, що пов’язано з незадовільними умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням. Лише у новому 2017 році у підрозділах сил окупанта відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних ушкоджень частин тіла бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях.

СБУ затримала члена диверсійної групи бойовиків

Оперативники спільно з поліцейськими затримали учасника ворожої ДРГ, який хотів проникнути на територію, підконтрольну силами АТО. При затриманні, той намагався чинити опір. Встановлено, що 25-річний бойовик був т.зв. «главою військової комендатури» одного з районів окупованої Луганщини. Його підрозділ утримував, катував і вивозив на примусові роботи патріотично налаштованих громадян області, в тому числі місцевих журналістів. Триває слідство, а бойовик чекає на його завершення під вартою.

Також спецслужби затримали мешканку Покровська, яка виготовляла фальшиві документи для бойовиків

У спільниці бандформувань вилучили 16 фіктивних паспортів громадян України та документи й пристрої для виготовлення таких підробок.

Тим часом на Донеччині суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного учасника Програми СБУ «На тебе чекають вдома»

З початком бойових дій чоловік приєднався до бойовиків, проте, зрозумівши хибність свого вибору, добровільно покинув лави НЗФ. Відмова воювати проти власного народу та скоювати інші злочини дозволила співробітникам СБУ запропонувати йому взяти участь у програмі «На тебе чекають вдома».

Вчора в одному з нежилих приміщень у Первомайському Покровського району Донецької області, співробітники СБУ виявили схрон з боєприпасами

Зі схованки оперативники вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометні міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, півкілограмову шашку пластиду та понад 68 тисяч набоїв різного калібру.

За інформацією, підготовленою УКМЦ