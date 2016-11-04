АТО: зведення штабу та карта боїв, 4 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Противник здійснив 7 обстрілів наших позицій, причому всі – в різних місцях. Зокрема, бойові дії велися в Станично-Луганському районі, Трьохізбенці, Оріховому та Попаснянському районі. Найтриваліший обстріл відбувся у Станиці Луганській.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку було 7 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння. Таку інформацію оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

В Авдіївці вчора відбулася низка потужних і тривалих мінометних обстрілів з боку противника. По наших позиціях було випущено 60 мін. Всі обстріли буди достатньо тривалими – не менше 30 хвилин.

У с. Семигір’я, що на схід від Світлодарська, вчора сталося бойове зіткнення між силами АТО та противником. Бій тривав близько 15 хвилин.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку було 6 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння, 1 бойове зіткнення.

Маріупольський напрямок

У Красногорівці, а також на ділянці фронту Павлопіль – Широкине окупанти активно застосовували мінометів та снайперів. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 2 – отримали поранення. Також 1 військовослужбовець, що раніше отримав поранення в районі проведення АТО, помер в лікарні міста Запоріжжя.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Інформація ГУР МОУ

З Донецька в напрямку Олександрівки переміщено багатофункціональний комплекс РЕБ «Ртуть-БМ» російського виробництва. Також 31 жовтня та 1 листопада на озброєння так званого «окремих рот РЕБ» російсько-окупаційних військ надійшла партія російських БПЛА «Орлан-10».

Командування противника проводить цілеспрямовану політику приховування втрат у лавах російсько-окупаційних військ

На міських кладовищах відводяться спеціальні ділянки для поховання російських військовослужбовців, тіла яких тривалий час перебували в спеціально обладнаних сховищах і визнані невпізнаними. Зокрема, станом на 1 листопада 2016 року у м. Моспине на окремій ділянці місцевого кладовища проведено близько 100 безіменних поховань, де є лише таблички з номерами. Поховання здійснюється без трун на незначну глибину. Таке зневажливе ставлення до загиблих окупантів може спричинити зараження навколишнього середовища і чудово ілюструє ставлення ватажків НЗФ та Кремля до «відпрацьованого матеріалу русского міра».

Поліцейські Торецька затримали колишнього бойовика

Встановлено, що він на початку травня 2014 року вступив до лав ворога, брав участь у спорудженні блокпосту бойовиків та вартував на ньому зі зброєю в руках, проте згодом залишив НЗФ, бо не отримував грошей.

Українські спецслужби затримали адміністратора сепаратистських інтернет-спільнот у Дніпрі

30-річна зловмисниця була завербована росіянами у 2014 році.

Відтоді жінка поширювала інформацію, що загрожувала територіальній цілісності держави, розпалювала міжнаціональну ворожнечу та дискредитувала українську армію.

Спецслужби України попереджають спроби вивезення зброї з району проведення АТО

Оперативники СБУ затримали двох людей, які намагалися переправити в інші регіони України 5 гранат, тротил та 4 тисячі набоїв.

Окрім цього, СБУ виявила чергову схованку зі зброєю – цього разу неподалік Широкиного, що містила 2 мінометні та 1 протипіхотну міну.

Вчора українські поліцейські вчергове завадили переправленню боєприпасів на мирну територію України. У місті Новогродівка під час перевірки посилки, яку планував відправити до Києва 18-річний чоловік, правоохоронці виявили 4 гранати Ф-1, 5 запалів до них та 47 набоїв різного калібру.

Також в Авдіївці місцеві правоохоронці виявили у власності мешканця міста гранатомет. З’ясувалося, що він знайшов зброю у лісосмузі за містом близько двох тижнів тому.

Вчора у Харкові завершився дводенний польовий вихід з курсантами командно-штабного факультету Національної академії НГУ

За легендою навчань, курс було розподілено на два умовні механізованих взводи, які по черзі наступали та оборонялися, а взвод спеціального призначення діяв як диверсійно-розвідувальна група умовного противника, що планував нічний напад на опорний пункт.

Військовослужбовці Національної гвардії передали мешканцям Попасної на Луганщині гуманітарну допомогу від Євросоюзу

Це одяг та речі повсякденного вжитку, які життєво необхідні малозабезпеченим родинам, людям похилого віку та особам з психічними захворюваннями. До благодійної акції долучилися міжнародні гуманітарні організації, місцева влада та ветерани АТО.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії Президент України нагородив 102 військовослужбовців-учасників АТО

Серед них – капітан Олександр Кириченко, який з червня по грудень 2014 року, брав участь в АТО. 5 серпня 2014 року капітан Кириченко організував необхідну артилерійську підтримку українським підрозділам поблизу села Шишкове, що на підступах до Луганська. Внаслідок злагодженої роботи артилерії, мінометні розрахунки ворога були знищені, і противник відступив з великими втратами.

Інший нагороджений військовослужбовець – лейтенант Олександр Васильєв, який 22 січня 2015 року організував потужний вогонь, щоб зупинити наступ окупантів з боку Горлівки. Противник зазнав втрат у живій силі та залишив на полі бою дві знищених БМП. Пізніше у травні 2015 року лейтенант Васильєв брав участь у протидії ворожій ДРГ. Лише за підтвердженими даними, з грудня 2014 по червень 2015 року, 4 мінометні розрахунки, у складі яких воював участь лейтенант Олександр Васильєв, знищили 5 установок «Град», 9 БМП, 6 БРДМ, 2 САУ та 7 автомобілів бойовиків, а також два склади з боєприпасами та інженерні споруди ворога на околицях Горлівки.

За інформацією, підготовленою УКМЦ