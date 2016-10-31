АТО: зведення штабу та карта боїв, 31 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Вчора відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. Окупанти порушили режим тиші в Лопаскиному, Кримському та під Попасною. По наших позиціях було випущено понад 20 боєприпасів з мінометів та 122 мм гармати.

Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойові дії ведуться по всьому фронту. Найпотужніший ворожий обстріл вже традиційно відбувся в Авдіївці. Він тривав безперервно 4 години, при цьому, окрім легкого озброєння, окупанти застосовували міномети. Окрім цього, на цих же рубежах сталося ще 2 мінометних обстріли з боку противника.

У Верхньоторецькому надвечір відбулося бойове зіткнення між силами АТО та окупантами. За годину до цього окупанти кілька разів вистрілили з міномета. Загалом бій тривав близько 50 хвилин, противник був змушений відступити. З нашого боку, на жаль, не обійшлося без втрат.

У Троїцькому та на позиції «Шахта Бутовка» також відбулися ворожі мінометні обстріли, а в Луганському та Новгородському НЗФ застосовували бронетехніку.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, зокрема 8 – з важкого озброєння, та 1 бойове зіткнення.

Маріупольський напрямок

Обстановка без змін. Спокійних районів на фронті немає, проте найбільш інтенсивні бойові дії вчора тривали у Красногорівці, Мар’їнці, Старогнатівці та на ділянці Павлопіль – Широкине. Як і в минулі дні, противник активно застосовує міномети та БМП. На всіх вищезгаданих рубежах сили АТО неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 31 ворожий обстріл, зокрема 9 – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 8 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Через свою агресивну та авантюрну тактику, противник продовжує нести важкі втрати

26 жовтня до моргу Донецька доставлено 20 тіл загиблих окупантів, переважно зі складу так званої «100-ї бригади» російсько-окупаційних військ.

З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

На станцію Іловайськ приїхали 2 ешелони з військовою технікою та матеріально-технічними засобами для ведення бойових дій, 6 цистерн з пально-мастильними матеріалами, на станцію Харцизьк – 7 вагонів з боєприпасами, 2 – з продуктами харчування та 1 – з зимовим обмундируванням, на станції Кутейникове та Ровеньки – по 7 цистерн з паливно-мастильними матеріалами.

Заява української сторони СЦКК

НЗФ відмовилися надати гарантії безпеки для ремонтників, що мають працювати на низці важливих промислових об’єктів у прифронтовій зоні. Це Авдіївський коксохімічний завод (налагодження електро- та водопостачання), Бахмутський аграрний союз (розмінування), газорозподільна станція в Красногорівці (підключення до газу кількох десятків тисяч людей), фенольний завод у Новгородському. Такі дії російсько-окупаційних військ не лише посилюють страждання цивільних, а й загрожують регіону екологічним лихом. Нагадуємо, що десятки підприємств на окупованій території вже порізані на металобрухт або вивезені в Росію – тобто вкрадені.

Через перехід України на зимовий час, з вчорашнього дня тривалість роботи КПВВ на лінії зіткнення скорочується

Відтепер вони працюватимуть з 8 до 17 години.

Вчора маріупольські поліцейські попередили спробу провезення комплекту боєприпасів на мирну територію України

На стаціонарному пості у Мангуші правоохоронці під час перевірки автомобіля виявили упаковки з набоями – загалом більше 3 тисяч калібром 7,62 мм та 5,45 мм. Як пояснив власник боєприпасів, він виміняв їх у своїх знайомих для особистого використання.

До Миколаєва повернувся батальйон морської піхоти, який виконував завдання у районі проведення АТО

Морпіхи пробули на фронті півтора роки. Під час церемонії зустрічі двадцять п’ять «чорних беретів» отримали державні нагороди та відзнаки Міністерства оборони України.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня було вручено вдові старшого сержанта Павла Вождєва, який загинув на фронті від ворожого обстрілу з СПГ 18 липня 2016 року – саме цього дня українські війська понесли найбільші бойові втрати за поточний рік. Старший сержант Вождєв віддав Збройним Силам понад 15 років свого життя.

За інформацією, підготовленою УКМЦ