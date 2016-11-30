АТО: зведення штабу та карта боїв, 30 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Бойові дії велися в кількох місцях – Станиці Луганській, під Слов’яносербськом та в Попаснянському районі. Половина обстрілів з боку противника велася з важкого озброєння. Здебільшого збройні інциденти вчора були нетривалими, за винятком останнього вчорашнього обстрілу в Станиці Луганській, який тривав 2 години.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів. Про це поінформував сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Дві потужні перестрілки відбулися в авдіївській промзоні. Це сталося на світанку та ввечері. Під час обстрілів противник активно застосовував міномети. По наших позиціях випущено 34 міни.

Також противник порушив режим тиші на сусідніх позиціях – в Кам’янці та Опитному. А на світлодарській дузі та під Горлівкою вчора було тихо.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 4 ворожих обстріли, зокрема 2 – із застосуванням важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Обстановка без змін. Ворожі обстріли з важкого озброєння (міномети і танк) тривають у Мар’їнському районі та біля Азовського моря. По наших позиціях випущено 37 мінометних мін та 5 танкових снарядів. Найбільша кількість ворожих обстрілів припала на Широкине. Продовжують активно стріляти ворожі снайпери, – як відомо, російське командування прислало на Донбас спеціальних інструкторів з цієї справи.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл, зокрема 5 – із застосуванням важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, ще 2 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна, який загинув за Україну.

Інформація ГУР МОУ

За повідомленнями розвідки, вчора командування так званого «2-го армійського корпусу» російсько-окупаційних військ силами 2 рот зі складу так званої «7-ї бригади» роззброїло підрозділ окупаційної поліції в Алчевсько-Стахановській агломерації, який вийшов з-під контролю Плотницького, його посіпак і кураторів.

У Лимані правоохоронці затримали колишнього пособника окупантів

У квітні 2014 року чоловік надихнувся ідеями «руського міра» та вступив до лав бандформувань з мріями про золоті гори. Проте з початком активних бойових дій він втік з рідного міста і тривалий час приховувався.

Тривають навчання українських військових

У Дніпрі новобранці НГУ, призвані на строкову військову службу, провели бойове навчання.

На полігоні вони пройшли курс молодого бійця, який включав теоретичні та практичні заняття, необхідні для несення служби. Вже скоро на солдатів чекають практичні стрільби та водіння військової техніки.

Збройні Сили України допомагають відновити інфраструктуру Донбасу

Серед найважливіших проектів, які допомогли виконати військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва – відновлення газогону довжиною понад 3 км та газопостачання у Мар’їнському районі, дублювання електромережі в Красногорівці та електромережі Мар’їнка–Миколаївка.

Військовим та цивільним фахівцям часто доводиться припиняти роботу через зухвалі обстріли бойовиків, які направлені проти цивільних об’єктів. Зокрема, протягом тижня не вдавалося відремонтувати водогін в Торецьку через небезпеку ворожих провокацій.

Вчора українські сапери успішно розмінували територію, а ремонтні бригади розпочали роботу. Водогін планується відновити за наступні два дні.

Також військові активно беруть участь у відновленні дитячих садків, ремонтують будинки та дороги в селах та містах поблизу лінії зіткнення – Кам’янці, Бердянському, Сопиному, Троїцькому і Трьохізбенці. Крім того, за останні 10 місяців, військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва допомогли доставити понад 2200 тонн гуманітарної допомоги мешканцям прифронтових територій.

Вчора через КПВВ «Новотроїцьке» українські прикордонники оформили перевезення більше 16 т гуманітарного вантажу від МКЧХ для мешканців окупованих територій.

За інформацією, підготовленою УКМЦ