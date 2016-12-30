АТО: зведення штабу та карта боїв, 30 грудня 2016 року

Луганський напрямок

Зберігається бойова активність ворога на звичних рубежах оборони – у районі Станиці Луганської, на дальніх підступах до Кримського та поблизу Попасної. Там вчора бойовики провели ряд збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Загалом противник порушив тишу на Луганському напрямку 8 разів.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Як і добою раніше, вчора сили окупанта відкривали вогонь по всій лінії фронту, за виключенням району Донецького аеропорту.

Світлодарська дуга, околиці окупованої Горлівки, авдіївська промзона – на цих рубежах бандформування обстріляли наші позиції 13 разів. Важкого озброєння противник не застосовував, проте активними були снайпери противника у Авдіївці.

Маріупольський напрямок

Ситуація зберігається аналогічною попереднім дням, за єдиним виключенням – бойовики різко зменшили кількість випадків використання мінометів. Усього вчора у бік наших позицій бандформування випустили 4 міни. Міномети противник застосовував у Красногорівці та Талаківці.

Абсолютна більшість епізодів порушення режиму припинення вогню на всьому напрямку сталася на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Там ворог цілодобово відкривав вогонь з легкого озброєння. У Талаківці та Гнутовому зафіксовано випадки застосування противником снайперської зброї.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 24 ворожі обстріли.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, троє захисників отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

Українська розвідка повідомляє про черговий випадок застосування бойовиками зброї проти мирного населення окупованих районів. Так, 28 грудня бойовики зі складу т.зв. «7-ї окремої мотострілецької бригади» обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті чого постраждало до десяти ні в чому не винних осіб.

Ще один колишній бойовик вирішив з нового року розпочати життя з чистого листа

Оперативники СБУ схилили учасника бандформувань добровільно скласти зброю та повернутися до нормального життя. Мешканець Бахмута долучився до бойовиків у березні 2015 року, щоб підзаробити, патрулюючи місто та ремонтуючи автомобілі окупантів. Згодом він покинув лави ворога та звернувся до українських правоохоронців. Зважаючи на те, що чоловік не скоював тяжких злочинів, суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Діти-волонтери передали новорічні подарунки українським військовим

Дітлахи власноруч зробили обереги, браслети і сувеніри для українських воїнів. Усі пакунки відразу відправилися до району проведення АТО, щоб згадка про мир та спокій українців завжди була з нашими захисниками.





За інформацією, підготовленою УКМЦ