АТО: зведення штабу та карта боїв, 3 жовтня 2016 року

Обстановка в районі АТО загострюється. Противник розширює географію бойових дій та активно застосовує важке озброєння. Це ставить під загрозу реалізацію плану про розведення сил і засобів сторін на певних ділянках лінії зіткнення. Таку інформацію оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Луганський напрямок

Окупанти поновили обстріли в районі Кримського. НЗФ активно застосовували міномети різних калібрів, випустивши по наших позиціях понад 130 мін. Ця серія обстрілів тривала більше 4 годин.

Також, як і раніше, неспокійно у Станиці Луганській та Попаснянському районі. На цих рубежах бойовики стріляли лише в темну пору доби. Вже після 23 години противник двічі застосовував міномети у Новоолександрівці, проте ці обстріли були не такими потужними, як у Кримському, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Як і раніше, активні бойові дії тривають а ділянці фронту Зайцеве – Авдіївка.

Зокрема, в Зайцевому окупанти здійснили кілька пострілів зі 152-мм гармат, а також застосували міномет. В Авдіївці відбулося 2 сеанси активних бойових дій – між 1 та 2 годиною, а також між 17 та 22 годиною. Противник застосовував міномети, а також танк. З огляду на систематичне постачання озброєння та боєприпасів з Росії, стріляють бойовики достатньо щільно.

Окрім цього, ворог порушував режим тиші у Новгородському та Верхньоторецькому. На світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту вчора було тихо.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Воєнна обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують обстріли наших позицій у Мар’їнці та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Окрім різноманітних видів легкого озброєння, окупанти використовували БМП. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів.

Вчора на Луганському напрямку в районі Щастя відбулося 2 польоти ворожих БПЛА.

У районі Кіровська відмічено діяльність групи радіоелектронної розвідки противника.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 2 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Підтверджені втрати противника

1 загиблий та 3 поранених окупантів.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

На станцію Ровеньки привезли 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, на станцію Іловайськ – 3 танки Т-80 на платформах, 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 3 криті вагони з невідомим вантажем, на станцію Свердловськ – 2 установки «Град» та 3 БМП на платформах, 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 3 криті вагони з невідомим вантажем.

Десантники-резервісти взяли участь в навчаннях

Протягом двох днів українська «крилата піхота» здійснила 600 стрибків з парашутом із гелікоптера Мі-8.

За інформацією, підготовленою УКМЦ