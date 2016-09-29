АТО: зведення штабу та карта боїв, 29 вересня 2016 року

Луганський напрямок

Окупанти традиційно порушують режим тиші у Станиці Луганській та Попаснянському районі. Здебільшого окупанти проводили обстріли в темну пору доби – між 19:30 та 23:30. Противник застосовував легке озброєння та бронетехніку.

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, підкреслюємо, що ворожі обстріли у Станиці Луганській ускладнюють реалізацію домовленостей про розведення військових сил і засобів сторін у цьому районі, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 9 ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Противник відкривав вогонь по наших позиціях на ділянці фронту Новгородське – Авдіївка. В інших районах – на світлодарській дузі, Зайцевому, Донецькому аеропорту вчора було абсолютно спокійно. Зокрема, в Новогородському окупанти практично безперервно вели вогонь протягом 2 годин, застосовуючи БТР та зенітки. Найбільше ворожих обстрілів відбулося в Авдіївці. Зокрема, саме на цих рубежах НЗФ стріляли з міномета, випустивши 8 мін.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Бойові дії вчора велися у Мар’їнці, Старогнатівці та на ділянці фронту Талаківка – Широкине. Окупанти застосовували тільки легке озброєння, зокрема снайперські гвинтівки. Кілька разів українські війська відкривали вогонь у відповідь. У Широкиному відбувся політ ворожого БПЛА.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 2 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Інформація ГУР МОУ

Українська військова розвідка повідомила про декілька фактів мародерства бойовиків на окупованих територіях. Три дні тому в Донецьку кілька бойовиків пограбували продовольчий склад російсько-окупаційних військ. При цьому вони застрелили 2 окупантів з так званого «комендантського полку», викрали 2 автомата, а також чимало харчів.

Також інформація про факти мародерства серед НЗФ надійшла з с. Комунарівка Старобешівського району та с. Козацьке Новоазовського району Донецької області.

Поліція вилучає боєприпаси у прифронтових районах

Так, вчора селидівські правоохоронці вилучили 5 бойових гранат та тротил у військовослужбовця, який добою раніше намагався поштою переправити їх у м. Дніпро. Зловмисника затримано, триває слідство.

Харківські гвардійці вдосконалили навички з вогневої підготовки

Бійці виконали бойове метання наступальних ручних гранат РГД-5 та стрільби з автомата.

Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони, волонтерів та Посольства США в Україні, до Збройних Сил надійдуть 7000 книг, що є частиною психологічної реабілітації для військовослужбовців

Книжки підібрані у співпраці з Головним управлінням морально-психологічного забезпечення ЗСУ, військових психологів, капеланів та незалежних фахівців.

Вони допоможуть бійцям відпочити від щоденних задач, поліпшити внутрішній стан і займатися особистим розвитком. Незабаром ці книги поїдуть на фронт.

Західні союзники допомагають українському війську

Зокрема, військові інструктори ЗС Великої Британії проводять тренінг з основ виживання, тактичної медицини і протидії вибуховим пристроям для військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ у Вінницькій області. Протягом тижня наші бійці навчатимуться надавати першу медичну допомогу, готувати поранених до евакуації, виявляти вибухівку, а також опановувати навички виживання за методиками армій країн-членів НАТО.

Вчора Спільна слідча група з розслідування обставин катастрофи літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року у Донецькій області оприлюднила черговий звіт про виконану роботу

Чітко встановлено, що літак був збитий ЗРК «Бук» з району сел. Первомайське Сніжянської міської ради Донецької області, яке тоді перебувало під контролем НЗФ. ЗРК «Бук» прибув на Донбас з Росії, і після фатального пострілу туди ж повернувся, що підтверджено численними фото- та відеодоказами.

Маршрут установки, місце та час пострілу, тип ракети та елементів ураження, також відомі та оприлюднені. Таким чином, версія української сторони про вину Росії та підтримуваних нею бойовиків у цьому злочині повністю підтвердилася. Слідчі продовжать свою роботу з метою встановлення імен замовників та виконавців цього злочину. Україна продовжуватиме наполягати на притягненні винуватців трагедії до відповідальності та тиску на Росію задля видачі цих людей органам міжнародного правосуддя.

За інформацією, підготовленою УКМЦ