АТО: зведення штабу та карта боїв, 28 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Вчора було достатньо спокійно. Противник здійснив 3 обстріли наших позицій – в районі перетину лінії фронту та українсько-російського державного кордону, а також у Попаснянському районі. Окупанти застосовували тільки легке озброєння.

Донецький напрямок

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, вчора противник різко активізувався на ділянці фронту Авдіївка – Опитне. До світанку, вранці та вдень окупанти здійснили низку мінометних обстрілів – в Авдіївці, на позиції «Шахта Бутовка», в Опитному. Цим самим противник хотів приховати свої справжні наміри – вибити сили АТО із займаних позицій під Авдіївкою, пише mediarnbo.org.

Командування російсько-окупаційних військ задіяло для цієї операції кілька сотень бойовиків з двох різних підрозділів, кілька артилерійських батарей, а також БПЛА. Провівши артпідготовку із застосуванням 82-мм мінометів та 152-мм гармат, окупанти намагалися взяти наші позиції штурмом. Для відбиття нападу на передній край нашої оборони прибуло підкріплення. Бойове зіткнення завершилося на нашу користь: ворог не пройшов.

Вже після бою ворог продовжив масовані обстріли позицій сил АТО з важкого озброєння. Загальна кількість мінометних мін та артилерійських снарядів, випущених бойовиками на Донецькому напрямку, – понад 300.

Зазнавши невдачі, противник здійснив черговий воєнний злочин. Бойовики обстріляли з важкого озброєння житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка. Стрільба велася з ворожих позицій, обладнаних в районі сел. Мінеральне, Яковлівка та м. Ясинувата. Таким чином, окупанти розвернули стволи із заходу на схід і почали обстріл цивільних об’єктів. Ця варварська акція окупантів мала на меті дискредитувати Збройні Сили України, залякати мирних мешканців, а також приховати систематичне порушення Мінських домовленостей з боку противника.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів наших позицій, зокрема 14 – з важкого озброєння, та бойове зіткнення.

Маріупольський напрямок

Ситуація також залишається важкою. Бойові дії ведуться по всьому фронту, проте найбільше ворожих обстрілів сталося у Мар’їнці та Широкиному. Ворог продовжує застосовувати важке озброєння, перш за все міномети, з яких бойовики вчора випустили більше 200 мін по позиціях українських захисників. Також противник застосовував ствольну артилерію, БМП та снайперів.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 34 ворожих обстріли, половина яких – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 6 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Вчорашні агресивні дії дорого коштували ворогу

Підтверджені втрати противника за минулу добу – 7 загиблих та 17 поранених окупантів. Левова частка цих втрат припала на так звані «10-й полк» та «окремий штурмовий батальйон 1-го армійського корпусу» російсько-окупаційних військ, які атакували авдіївську промзону, але зазнали фіаско.

Інформація ГУР МОУ

Дані розвідки свідчать, що понесені великі втрати не змусили противника відмовитися від своїх агресивних дій: до Ясинуватої перекинуто кілька установок «Град». Також з Росії прибуло чергова партія підкріплення для бойовиків.

На станцію Харцизьк приїхали 2 вагони з зимовим обмундируванням, 2 – з боєприпасами, 2 – із запчастинами до військової техніки. Також, з огляду на активне застосування НЗФ важкого озброєння на Маріупольському напрямку, очікується доставка нової партії боєприпасів до Новоазовська.

У Селидовому на Донеччині поліцейські затримали бойовика

Мешканець сусіднього села з липня по жовтень 2014 року здійснював незаконний контрольно-пропускний режим на ворожому блокпосту. Під час одного з таких «чергувань» його було поранено. Після одужання, через страх за своє життя, чоловік вирішив залишити лави ворога та повернутись додому. Днями на слід бойовика натрапили правоохоронці.

На Одещині колишній бойовик скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома!»

Влітку 2014 року мешканець Одещини виїхав до окупованого Росією Криму для проходження курсу спеціальної військової підготовки на базі бригади морської піхоти ЗС РФ. Після завершення навчання він приєднався до бандформування «ДНР», де чергував на блокпостах. Пробувши в лавах ворога кілька місяців, і побачивши безчинства «руського міра», він втік.

Встановлено, що чоловік не брав участі у бойових діях та репресіях проти місцевого населення, тому може розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності.

У Кривому Розі СБУ виявила схованку зі зброєю та боєприпасами

Правоохоронці вилучили 7 гранат Ф-1 з запалами, гранатомет РПГ-26, 3 гранати ВОГ-25, 7 тротилових шашок масою по 200 г та 360 набоїв калібру 5,45.

У Запорізькій області у одній з військових частин НГУ пройшли тактико-спеціальні навчання

Метою навчання були підготовка, удосконалення практичних навичок керівництва військової частини та командирів підрозділів. Навчання стали перевіркою керівного складу на предмет організації службово-бойових завдань та ефективного формування серед військових необхідних морально-психологічних і бойових якостей. Під час навчань особовий склад вкотре довів готовність до виконання службово-бойових завдань в умовах ускладнення обстановки.

Офіцери групи цивільно-військового співробітництва передали захисникам Станиці Луганської посилки від дітей та волонтерів з усієї України

Медикаменти, теплі речі та термоси, передані небайдужими на передову, будуть використані військовими за потребою, а дитячі аплікації та обереги бійці вже розвісили на стінах бліндажів та у кабінах бойових машин.

За інформацією, підготовленою УКМЦ