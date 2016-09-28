АТО: зведення штабу та карта боїв, 28 вересня 2016 року

За минулу добу жоден з українських військовослужбовців не загинув і не отримав поранення.

Луганський напрямок

Бойовики, що підтримуються Росією, лише один раз відкривали вогонь у світлу пору добу біля Новозванівки. Решта провокацій на традиційних ділянках – Новоолександрівка та Станиця Луганська – відбулася глибоко вночі. За фактами, які оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, ймовірно, бойовики намагаються приховати свою ворожу налаштованість від міжнародних спостерігачів ОБСЄ, які ретельно стежать за дотримання домовленостей щодо розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петровському. Ці провокації вкотре вказують на те, що бойовики не дотримуються домовленостей, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Єдиною «гарячою точкою» була Авдіївка. Бандформування стріляли з легкого озброєння, а вночі задіяли міномети, випустивши 15 мін по позиціях українських військ. На усіх інших ділянках на Донецькому напрямку зберігався повний режим припинення вогню.

Маріупольський напрямок

Ворожих провокацій було більше ніж на Луганському й Донецькому взятих разом. Усього ворог 23 рази порушив перемир’я на широкому географічному спектрі ­– від Мар’їнки до Широкиного, включно з Талаківкою, Павлополем і Водяним. Бойовики переважно застосували легке озброєння, двічі відкривали вогонь з БМП поблизу Талаківки, а під Широкиним зафіксований ворожий снайперський обстріл.

Інформація ГУР МОУ

За повідомленням військової розвідки, з Росії прибула чергова допомога для бойовиків. До селища Кутейникове Амвросіївського району Донецької області надійшли шість цистерн з дизельним паливом, а паливні склади ворога у Ровеньках поповнилися ще 350-ма тоннами пального.

Також розвідка доповідає, що до Донецька прибув підрозділ Управління охорони та конвоювання Федеральної служби виконання покарань РФ. Головна його мета – відправка додому 25 російських військовослужбовців командного складу і технічних спеціалістів, які відмовились від участі у бойових діях на Сході України. В обов’язки «конвоїрів» входить перевірка кожного з військових на наявність доказів участі у бойових діях, щоб потім приховати їх від світової спільноти.

Вінницький міський суд виніс вирок агенту російської військової розвідки

Встановлено, що його навесні 2015 року завербував кадровий співробітник ГРУ Ренат Біктагіров. Зловмисник збирав дані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Тепер на нього чекає 14 років за ґратами.

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Зловмисник намагався переправити зброю, використовуючи кур’єрську службу доставки. Поліцейські вчасно вилучили вибухівку та унеможливили загрозу життю мирним мешканцям.

У місті Сватове Луганської області правоохоронці вилучили зі схрону 2 боєприпаси до 30-мм гармати, 3 – до зенітної установки калібру 23 мм, 2 гранати РГД-5 із запалами, гранати до підствольного гранатомета та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Триває підготовка до тактичних занять з резервістами у лавах 72-ї окремої механізованої бригади

Ці заняття проводяться вдень та вночі, й сплановані таким чином, щоб максимально ефективно використовувати відведений час на заняття. З метою злагодження екіпажів та відділень, вже виконані бойові стрільби з озброєння бойових машин, артилерійських та зенітних гармат, і стрілецької зброї.

За інформацією, підготовленою УКМЦ