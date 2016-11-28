АТО: зведення штабу та карта боїв, 28 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Порівняно з минулими днями, географія бойових дій значно розширилася. Зокрема, противник вчергове двічі обстріляв район потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській. Також у другій половині дня відбулася серія перестрілок у Жовтому (район м. Щастя), яка з перервами тривала майже 4 години.

За фактами, які оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, також тривають потужні ворожі обстріли під Попасною. Один із них був мінометним – по наших позиціях випущено 20 мін, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 1 – із застосуванням важкого озброєння.

Донецький напрямок

Бойові дії велися тільки в двох районах – це с. Луганське та авдіївська промзона. Найкоротший обстріл тривав півгодини, решта – годину і довше. Окрім легкого озброєння, противник застосовував БМП та міномети. По наших позиціях в Авдіївці випущено 26 мін. Українські війська активно відстрілюються.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 1 – із застосуванням важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Противник традиційно порушив режим тиші у Мар’їнці, Новотроїцькому та на приморських рубежах. Проте, порівняно з попередніми днями, обстановка дещо заспокоїлася – вчора окупанти лише двічі застосовували важке озброєння (міномети та гармати). Це сталося в Талаківці. Як і раніше, активно стріляють ворожі снайпери (мова йде про Новотроїцьке і Широкине).

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 6 військовослужбовців отримали поранення.

У Торецьку ще один бойовик здався українським правоохоронцям в рамках програми СБУ «На тебе чекають вдома»

30-річний мешканець Макіївки брав участь у бойових діях у Бахмутському районі з січня по березень 2015 року. Після боїв за Вуглегірськ та Дебальцеве, він вирішив покинути лави бандформувань та переїхав до Макіївки.

Нещодавно співробітники поліції та СБУ простягли екс-бойовику руку допомоги, запропонувавши покаятися. Розуміючи, що відповідальності за скоєне не уникнути, чоловік здався українській поліції.

Тривають заходи з підвищення боєздатності ЗСУ

Вчора на Херсонщині відбулися навчання українських саперів, які тренувалися зупиняти ворожі танки. Військові вчилися встановлювати протитанкові мінні поля. Така робота – ключ до успіху під час відбиття спроби нападу ворога.

Українські десантники опановують передові методи ведення миротворчих операцій країн-членів НАТО

Військові інструктори з Великої Британії, які мають досвід участі у миротворчих операціях в Афганістані та Іраку, передають свій досвід нашим воїнам в рамках курсів з підготовки інструкторів багатонаціональних сил на військовій базі в Чехії. З українцями пліч-о-пліч навчаються військовослужбовці з Боснії та Герцеговини, Вірменії, Грузії, Мексики та невизнаного Україною Косова.





За інформацією, підготовленою УКМЦ