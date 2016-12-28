АТО: зведення штабу та карта боїв, 28 грудня 2016 року

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає.

Луганський напрямок

Бойові дії вчора велися лише у Попаснянському районі та тільки між 16 та 17 годиною. Противник 4 рази обстріляв 2 наших позиції, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.

Донецький напрямок

За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, на відміну від минулих днів, ворожі обстріли відбулися по всьому фронту. Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на світлодарській дузі, на горлівському периметрі, в авдіївській промзоні та на підступах до Донецького аеропорту. В Луганському, Новгородському та Авдіївці противник застосовував міномети.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 46 мін.

Маріупольський напрямок

Майже всі ворожі обстріли вчора сталися на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Зранку і ввечері противник застосовував важке озброєння – міномети і гармати.

По наших позиціях було випущено близько 80 мін та кілька снарядів. Найскладніша обстановка – в Широкиному, де обстріли з боку противника тривали з перервами більше 6 годин.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 25 ворожих обстрілів, зокрема 8 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО відбулося 3 польоти ворожих БПЛА.

Інформація ГУР МОУ

Українська розвідка встановила справжню причину приїзду чергового російського «гуманітарного конвою» на окупований Донбас. Білі КамАЗи вивезли з моргів Горлівки та Макіївки 40 трупів вбитих російських окупантів.

Також, з огляду на скрутне та безперспективне економічне становище, на шахті «Марія-Глибока» (колишня назва – імені Менжинського) в окупованому Первомайську бойовики ріжуть обладнання на металобрухт та вивозять у Росію.

СБУ виявила дві схованки зі зброєю в районі проведення АТО

Схованки були облаштовані неподалік села Широкине у Донецькій області та села Олексіївка в Луганській.

Звідти вилучили 2 реактивні протитанкові ракети РПГ-22, 5 мисливських рушниць, 11 гранат та понад 3 тисячі набоїв.

Учора через КПВВ «Новотроїцьке» прослідували 16 вантажівок від Місії МКЧХ з гуманітарною допомогою для мешканців окупованих територій.

За інформацією, підготовленою УКМЦ