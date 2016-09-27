АТО: зведення штабу та карта боїв, 27 вересня 2016 року

Вперше за 2 останні тижні спостерігається певна ескалація воєнної обстановки на лінії фронту. Минулої доби ворог 40 разів порушив режим припинення вогню. Також, всупереч попереднім домовленостям, бойовики різними шляхами перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на лінії бойового зіткнення та в місцях, де має відбуватися відведення сил та техніки.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

Бойовики порушили перемир’я в традиційних «гарячих точках» – це Станиця Луганська та Попаснянський район.

Усього бандформування 10 разів відкривали вогонь по силах АТО. Ворог застосовував виключно легке озброєння.

Донецький напрямок

Знову фіксуються обстріли з мінометів, що заборонені Мінськими домовленостями. Зокрема, бойовики випустили 18 мін зі 120-мм мінометів та стріляли з бронетехніки в районі селища Нижнє Лозове, а також випустили ще 6 мін поблизу Зайцевого. Також тривають збройні провокації з боку противника у Зайцевому, Троїцькому, Верхньоторецькому, Авдіївці.

Усього на Донецькому напрямку бойовики 12 разів стріляли по позиціях сил АТО.

Маріупольський напрямок

Після рекордно низької кількості збройних провокацій 25 вересня, бойовики знову активізувалися. 2/3 провокацій сталися у Мар’їнці – там ворог стріляв з легкого озброєння, та були активні снайпери противника. Також неспокійно було неподалік Павлополя та Широкиного, а біля Старогнатівки бойовики здійснили один обстріл з БМП.

Загалом саме на Маріупольському напрямку відбулося найбільше ворожих обстрілів – 18.

Вчора на Донецькому напрямку відбулося 2 польоти ворожих БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців отримали поранення.

Вчора у Харкові СБУ затримала пропагандиста, який поширював у Інтернеті сепаратистські ідеї

Під час обшуку у зловмисника вилучено автомат Калашникова із набоями.

Один із районних судів Маріуполя виніс вирок члену НЗФ «ДНР» на прізвисько «Дєніс молодой»

Його у квітні 2016 року затримали співробітники СБУ. Під час слідства було встановлено, що зловмисник протягом минулих двох років викрадав людей та грабував банкомати, а гроші віддавав у касу бойовиків. Вирок суду – 10 років з конфіскацією награбованого.

У колишнього бойовика спрацював інстинкт самозбереження, і чоловік скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома»

Він розповів, що у липні 2014 року вступив до лав бандформувань у м. Привілля Луганської області. Проте згодом чоловік вийшов зі лав ворога та разом з родиною виїхав до Росії, де переховувався два роки. Нещодавно Лисичанський міський суд звільнив його від кримінальної відповідальності. А після судового засідання чоловік закликав бойовиків скласти зброю.

На Харківщині курсанти Академії Нацгвардії взяли участь у спільних навчаннях із військовослужбовцями ЗСУ

Мета тренувань полягала у засвоєнні курсантами командирських навичок, адже вони – майбутні офіцери. Кожний курсант особисто проводив топографічне та тактичне орієнтування, оцінював обстановку та приймав рішення. Окрім того, курсанти НГУ провели спільні бойові стрільби з військовослужбовцями ЗСУ.

На Дніпропетровщині тривають збори з резервістами на базі підрозділу ВДВ

Військовозобов’язані відпрацьовують навички з повітряно-десантної і тактичної підготовки, беруть участь у стрільбах зі штатної зброї, водінні бойової техніки тощо, а також готуються до стрибків з парашутом.

72-а окрема механізована бригада розпочала активну фазу підготовки резервістів до участі у бригадних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою

Військовослужбовці провели навчальні стрільби, взяли участь у заняттях з тактичної медицини, мінної безпеки тощо.

Також днями донецькі поліцейські вдосконалювали свою бойову майстерність на полігоні

Після теоретичних занять по правильному виконанню нормативів працівники поліції протягом декількох годин практикували влучну стрільбу з пістолета Макарова та автомата Калашникова та відпрацьовували навички взаємодії в польових умовах. Завершились стрільби заняттями з тактичної медицини, під час яких правоохоронців навчали наданню першої допомоги пораненим.

За інформацією, підготовленою УКМЦ