АТО: зведення штабу та карта боїв, 26 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Окупанти активізувалися надвечір, після 19 години. У Станиці Луганській противник неодноразово відкривав вогонь з протилежного берега Сіверського Донця. Один із обстрілів був снайперським і тривав 50 хвилин. Також окупанти порушили режим тиші в Попаснянському районі, зокрема 1 раз застосували 122-мм гармати. Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойові дії велися лише в авдіївській промзоні. І в темну, і у світлу пору доби окупанти інтенсивно застосовували міномети, випустивши по наших позиціях 40 мін. Традиційно НЗФ ведуть вогонь зі сходу.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, зокрема 3 мінометних.

Маріупольський напрямок

Ситуація залишається такою ж, як і в минулі дні. Серія мінометних обстрілів з боку противника прокотилася всією лінією фронту – по наших позиціях випущено 40 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 24 ворожих обстріли, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Внаслідок агресивних дій НЗФ в Мар’їнці пошкоджено спортивний зал місцевої школи

Це вже другий випадок за місяць.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої на Донецькому напрямку.

Бойовики заважають роботі місії ОБСЄ

Як повідомляють представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, вчора бойовики знову обмежили доступ її працівників до ділянок розведення Луганськ / Станиця Луганська, Первомайськ / Золоте, Петрівське / Богданівка. Це пов’язано з мінною небезпекою.

Тривають військові навчання

У Харкові тренувалися підрозділи РХБЗ НГУ.

Вони визначали наявність отруйних речовин за допомогою приладів хімічної розвідки, виявляли зараженість поверхні різних об’єктів, шукали радіоактивні речовини за допомогою військових дозиметрів.

Вчора на Київщині артилеристи та зенітники Нацгвардії провели масштабні навчання з бойовими стрільбами.

За легендою, підрозділи відпрацювали дії при нальоті авіації противника, радіаційному, хімічному та біологічному зараженні, відбитті нападу диверсійно-розвідувальних груп противника на колонну військової техніки, протидію спробі танків противника прорвати передній край оборони та боротьбу з ворожою ДРГ. До навчань було задіяно великий спектр озброєнь: САУ, гаубиці, крупнокаліберні міномети, протитанкові гармати, зенітні установки та БПЛА.

Українські військовослужбовці в районі проведення АТО продовжують очищення території від мінно-вибухових пристроїв

З початку жовтня групи розмінування ЗСУ в районі проведення АТО перевірили та очистили від мін близько 30 гектарів території та майже 1,5 км доріг, знешкодивши 1868 вибухонебезпечних предметів.





За інформацією, підготовленою УКМЦ