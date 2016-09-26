АТО: зведення штабу та карта боїв, 26 вересня 2016 року

По всій лінії зіткнення спостерігається суттєве зменшення збройних провокацій з боку бойовиків, насамперед на Донецькому та Маріупольському напрямках. Так, кількість збройних провокацій ворога зменшилася вдвічі у порівнянні з добою раніше.

За інформацією, яку повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, навіть у ці дні певної деескалації, російський окупаційний контингент демонструє агресивну налаштованість і не хоче забезпечити повне припинення вогню. Крім того, вогонь з важкого озброєння продовжується на головних ділянках конфлікту, зокрема у Авдіївці, пише mediarnbo.org.

Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та політичних угод, але готові відкрити вогонь у відповідь у разі налаштувань бойовиків на посилення конфлікту. Саме бандформування досі не виконують першої головної умови Мінських угод – повне та всеосяжне припинення вогню.

Луганський напрямок

Бойовики відкривали вогонь лише в районі Попасної та Новозванівки. Ворог застосовував виключно легке озброєння, але біля шостої ранку 25-го вересня зафіксований обстріл з протитанкової зброї у Попасній.

Донецький напрямок

Двома «гарячими точками» залишаються Авдіївка та Верхньоторецьке. Якщо біля останнього бойовики стріляли з легкої зброї, то по українським позиціям поблизу Авдіївки випустили 51 міну з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів; там же бойовики застосували гранатомети та кулемети. На всіх інших традиційних ділянках, де відбуваються ворожі провокації – периметр Горлівки, Світлодарська дуга та інші позиції біля Донецького аеропорту – панувало перемир’я.

Маріупольський напрямок

Тут, де щоденно протягом минулих тижнів фіксувалася найбільша кількість ворожих провокацій, цей показник упав до мінімуму. За добу бойовики лише три рази порушили перемир’я. Усі – поодинокі провокації поблизу Мар’їнки, Павлополя та Новотроїцького із застосуванням легкої зброї.

За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, двоє бійців отримали поранення внаслідок бойових дій під Авдіївкою.

Інформація ГУР МОУ

Командування ЗС РФ продовжує постачання озброєння та військової техніки для потреб бандформувань. Так, до Харцизька були переміщені шість цистерн з пально-мастильними матеріалами, три танки Т-80, два бронеавтомобілі «Тигр» та два автомобілі зв’язку; у напрямку Донецька та Амвросіївки відмічено переміщення змішаних колон військової техніки кількістю до 50 одиниць, у т.ч. трьох установок РСЗВ.

Також за повідомленням військової розвідки, з огляду на проблеми з комплектуванням особовим складом, російське окупаційне командування спільно із співробітниками ФСБ РФ, нарощують заходи «примусово-добровільної» мобілізації. У тому числі російські силовики вдаються до фальсифікації фактів кримінальних правопорушень.

Повідомляється, що з початку вересня на території Ростовської та Воронезької областей, а також Краснодарського краю та на тимчасово окупованих територіях України зросла кількість випадків, коли особам, затриманим за дрібні правопорушення навмисно підкидалась зброя. Це робилося для примушення затриманих до підписання контрактів щодо проходження військової служби під загрозою кримінального переслідування.

За минулу добу поліцейські Донеччини вилучили у населення боєприпаси

Так, в Авдіївці правоохоронці під час перевірки документів місцевого жителя виявили небезпечний багаж – 2 ручні гранати та близько 1000 набоїв. У прифронтовому селищі Волноваського району правоохоронці нейтралізували 2 розтяжки у будівлі поблизу школи, а ще дві гранати були виявлені у гаражі товариства сліпих у місті Бахмут.

На базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ розпочалися збори з резервістами

Військовослужбовці оперативного резерву у складі підрозділів будуть відновлювати свої військові уміння та навички з тактичної, вогневої, топографічної та повітрянодесантної підготовки. Також резервісти здійснять ознайомчий стрибок з парашутом з вертольоту. Фінальним етапом зборів буде проведення тактичних навчань з бойовими стрільбами.





За інформацією, підготовленою УКМЦ