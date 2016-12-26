АТО: зведення штабу та карта боїв, 26 грудня 2016 року

Другий день різдвяного перемир’я позначився подальшою ескалацією ситуації та збільшенням активності противника. Перш за все, це стосується Донецького та Маріупольського напрямків, зокрема основних “гарячих точок” – Луганського та Широкиного.

Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Луганський напрямок

Вчора було відносно спокійно. Противник здійснив 3 короткотривалих обстріли в Станиці Луганській та Новозванівці, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

З 7 ранку противник почав обстріл наших позицій в Луганському. Уж в другій половині дня противник увів у дію бронетехніку та міномети. Загалом протягом доби ворожі обстріли на цих рубежах тривали з перервами не менше 7 годин.

Також окупанти порушували режим тиші майже по всьому горлівському периметру (ділянка фронту Зайцеве – Верхньоторецьке), проте там ситуація значно краща.

На південь від Верхньоторецького, зокрема в районі Авдіївки та Донецького аеропорту вчора було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

В Мар’їнці та околицях вчора було тихо. По одному ворожому обстрілу відбулося в Новотроїцькому та Старогнатівці. А ось на ділянці фронту Павлопіль – Широкине, як і раніше, дуже неспокійно. Як і до різдвяного перемир’я, ворог масово застосовує міномети, епізодично – гармати. Вчора ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. По наших позиціях випущено близько 40 мін та кілька снарядів.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО противник організував 1 розвідувальний політ БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

Підтверджені втрати противника за минулий тиждень:

18 окупантів загинули, 38 – отримали поранення. Левова частка припадає на світлодарську дугу.

Статистика по конкретних підрозділах російсько-окупаційних військ:

Так звана «2-а бригада» ворога (Луганський напрямок) – 1 поранений.

Так звана «7-а бригада» противника (світлодарська дуга) – 15 загиблих, 32 поранених.

Так званий «9-й полк» ворога (Маріупольський напрямок) – 3 загиблих, 5 поранених.

Враховуючи великі втрати ворога між Світлодарськом та Дебальцевим, у найближчих лікарнях не вистачає місць для загиблих і поранених бойовиків, тому їх розвозять по всій окупованій території. Зокрема, у цивільних лікарнях Луганська запроваджено режим обмеженого доступу відвідувачів. Морг головної міської лікарні заповнений вбитими окупантами. По всій окупованій частині Луганської області триває масова виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених бойовиків.

Днями у Маріуполі військовослужбовці НГУ затримали громадянина, підозрюваного у фінансуванні НЗФ. Його передали поліції.

Ще один бойовик обрав мирне життя і склав зброю

Український суд звільнив від кримінальної відповідальності мешканця Луганська, який приєднався до бойовиків з початком бойових дій на Сході, але згодом втік від них. Дізнавшись про програму СБУ «На тебе чекають вдома», він звернувся до українських правоохоронців. Після перевірки він зміг повернутися до нормального життя без розбоїв та грабежів.

За інформацією, підготовленою УКМЦ