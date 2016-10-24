АТО: зведення штабу та карта боїв, 24 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

У темну пору доби у Щасті та Кримському відбулися короткотривалі мінометні обстріли з боку НЗФ. Зазначимо, що в Щасті бойові дії не велися з літа. Також окупанти здійснили серію провокацій впродовж дня у Новоолександрівці Попаснянського району. В Станиці Луганській і на Бахмутській трасі вчора було спокійно.

За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойові дії вчора велися в двох точках – Луганському та Авдіївці. Окупанти застосовують важке озброєння: минулої доби по наших позиціях було випущено майже 100 мінометних мін. Левова частка ворожих обстрілів припала саме на авдіївську промзону. Традиційно ворог вів вогонь зі східного напрямку.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Триває тенденція до зниження інтенсивності ворожих обстрілів з важкого озброєння. зокрема, минулої доби по наших позиціях у Красногорівці та Павлополі окупанти випустили близько 20 мінометних мін, що в кілька десятків разів менше, ніж тиждень тому. Водночас на південних рубежах – у Водяному та Широкиному – активно ведуть вогонь снайпери противника. Загалом неспокійно на всіх оборонних рубежах, проте основні бойові дії, як і раніше, ведуть на крайній півночі та півдні.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Вчора на Луганському напрямку відбулися розвідувальні польоти ворожих БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 7 військовослужбовців отримали поранення.

Підтверджені втрати противника

6 загиблих та 6 поранених окупантів.

У Лиманському районі Донеччини поліція затримала бойовика на прізвисько «Тан»

Встановлено, що цей чоловік став до лав НЗФ у червні 2014 року і охороняв казарму бойовиків, яку вони організували у школі. Втім, переконавшись у неминучій поразці загону Ігоря Гіркіна у Слов’янську, вже через тиждень «Тан» разом зі своїми командирами на прізвиська «Мародер» та «Тор» втік з міста, і став переховуватися в провінції від українського правосуддя.

Також СБУ спільно з поліцією затримали бойовика з так званої «групи швидкого реагування» російсько-окупаційних військ, що діяла під кураторством ФСБ

Зловмисник приєднався до НЗФ у квітні 2014 року, чергував на блокпостах в окупованому Торецьку та полював на українських патріотів.

Правоохоронці вилучають боєприпаси в районі проведення АТО

Минулої доби затримано трьох осіб, які намагалися вивезти боєприпаси у мирні регіони України.

Також оперативники СБУ виявили у лісопосадках на околицях сіл Водяне та Калініне Волноваського району Донеччини дві схованки із засобами ураження.

Загалом вчора було вилучено 2 ручних гранатомети та 10 пострілів до них, 14 гранат, понад 2 тисячі набоїв різного калібру, 2 тротилові шашки вагою 150 гр. та 1,2 кг пластиду.

На Львівщині протягом 2 днів військовослужбовці НГУ тренувалися використовувати спецзасоби

Гвардійці вчилися надавати першу медичну допомогу, встановлювати димову завісу, вести бій та протидіяти ДРГ.

За інформацією, підготовленою УКМЦ