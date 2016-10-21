АТО: зведення штабу та карта боїв, 21 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Вперше за останні місяці епіцентр бойових дій перемістився в Станично-Луганський район. Окрім обстрілів на передовій південніше райцентру, противник кілька разів порушив режим тиші в інших місцях – Валуйському та станції Кіндрашівська. Окрім легкого озброєння, ворог застосовував міномет.

Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, також ворожі обстріли відбулися у Трьохізбенці та Новозванівці. Таким чином, активність противника у Попаснянському районі впала майже до нуля, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Як, і раніше, основні бойові дії тривають в авдіївській промзоні. Противник посилює обстріли – окрім мінометів, окупанти вчора застосовували танк та 152-мм гармати. Загальна кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння противника – майже 60.

Також НЗФ порушили режим тиші в Луганському та Новгородському. Обидва обстріли відбулися в темну пору доби та тривали близько 20 хвилин.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Як і в минулі дні, тривають потужні мінометні обстріли позицій сил АТО на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка, а також в Тарамчуку і Широкиному. За інформацією розвідки, для посилення обстрілів наших позицій, так званий «9-й полк» російсько-окупаційних військ, що займає позиції на Маріупольському напрямку отримав підкріплення – батарею САУ «МСТА-Б». Таким чином, деескалація обстановки на цих рубежах не очікується.

Також практично по всьому фронту прокотилася низка провокацій окупантів із застосуванням легкого озброєння.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 26 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння. Загальна кількість боєприпасів з важкого озброєння противника, випущених по наших позиціях, – понад 170.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу.

Підтверджені втрати противника

2 поранених окупантів.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

Зокрема, на станцію Іловайськ приїхали 10 вагонів з боєприпасами. Після розвантаження боєприпаси вантажівками перевезли в Моспине та Донецьк. На станцію Амвросіївка приїхали 4 вагони з боєприпасами.

Служба безпеки України попередила спробу сепаратизму на Чернігівщині

Група зловмисників намагалася створити квазідержавне утворення «Титульний суверенний народ України».

Сепаратисти активно виробляли відповідну атрибутику – «паспорти», «посвідчення», «автомобільні номери», «нормативно-правові акти». Наразі триває досудове розслідування.

На КПВВ «Зайцеве» прикордонники вилучили у громадянки України т.зв. «паспорт», виданий НЗФ «ЛНР»

Тривають подальші перевірочні заходи.

У Лисичанську, що на Луганщині, поліцейські затримали бойовика

Зі слів затриманого, 1 грудня 2014 року він вступив до лав бандформування, та обійняв посаду командира відділення. Нещодавно, відсвяткувавши своє 25-річчя, чоловік повернувся до рідного міста, аби вклеїти фотокартку в паспорт громадянина України.

Ще одного бойовика затримано в Торецьку.

Наприкінці весни 2014 року мешканець міста Залізне приєднався до бойовиків, патрулював вулиці міста та виявляв осіб, які порушували незаконно встановлений комендантський час у місті. За кілька місяців, коли місто було звільнено від окупантів, він став підробляти таксистом, намагаючись приховати своє темне минуле.

Вчора в Торецьку правоохоронці вилучили з автомобіля нелегальний «арсенал»

Це 11 гранат, тротил, понад 400 набоїв різного калібру та сигнальні ракети.

Тривають стратегічні військові навчання «Рубіж-2016»

Днями зенітники відпрацювали дії з передислокації систем ППО С-300П та Бук-М1. Далі бійці протиповітряної оборони виконали необхідні задачі для відбиття ймовірного противника з повітря. Основна увага була приділена кращій взаємодії та якості реакцій на можливі виклики.

Курсанти гуманітарного факультету Національної академії Нацгвардії провели польові заняття

Кульмінацією виходу став 15-км перехід із раптовими ускладненнями обстановки та засідками диверсійних груп. «Родзинкою» заходу були нічні стрільби через снайперські приціли.

Українські військові доставляють гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових територій

Офіцери групи цивільно-військового співробітництва привезли допомогу – ліки, медичне обладнання, їжу, іграшки та дитячу літературу в низку міст та селищ у Донецькій та Луганській областях. Це Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Гірник, Костянтинівка, Бахмут, Сєвєродонецьк, Часів Яр та Красне. Ця допомога були зібрана завдяки зусиллям українських волонтерів та релігійних організацій. Також військові отримали необхідне обладнання для ремонту автомобілів від вінницьких волонтерів.

За інформацією, підготовленою УКМЦ