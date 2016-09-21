АТО: зведення штабу та карта боїв, 21 вересня 2016 року

Ситуація в районі проведення АТО зберігає ознаки певної деескалації – кількість збройних провокацій з боку бойовиків зменшилася і досягла рівня перших днів вересня після ініційованих Президентом України переговорів, що встановили перемир’я уздовж усієї лінії зіткнення.

Варто нагадати, що бойовики зменшили кількість обстрілів саме тоді, коли на Донбас приїхали представники політичного керівництва європейських держав та Європейського Союзу, пише mediarnbo.org.

Так, два дні тому троє європарламентарів – Ребекка Хармс, Міхаел Боні та Яромір Щетіна – разом із віце-спікером Верховної Ради України Іриною Геращенко, відвідали Мар’їнку і на власні очі побачили, як бандформування порушують режим припинення вогню щодня.

Саме тому санкції проти Російської Федерації та всебічна підтримка України мають продовжуватися. Тема всеохоплюючого припинення вогню також буде підійматися під час сьогоднішньої зустрічі трьохсторонньої контактної групи у Мінську.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Луганський напрямок

Перемир’я дотримувалося зразково. Не зафіксовано жодної ворожої провокації.

Донецький напрямок

Вперше за тривалий час не було жодної провокації в районі Авдіївки й взагалі поблизу Донецького аеропорту та селищ, що знаходиться неподалік. Натомість, бойовики відкривали вогонь на околицях Горлівки – біля Майорська та Зайцевому – і неподалік селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Бойовики застосовували легке озброєння, та двічі стріляли з БМП біля Луганського та Зайцевого. Ворог лише один раз задіяв важке озброєння, випустивши одну міну з міномета калібром 120 міліметрів.

Усього на Донецькому напрямку бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Маріупольський напрямок

Незаконні збройні формування жодного разу не застосували важке озброєння. Збройні провокації відбулися у Мар’їнці та Старогнатівці з застосуванням легкої зброї. У ніч з 19 на 20 вересня, бойовики стріляли з БМП. Ще одна збройна провокація зі стрілецької зброї зафіксована в районі Павлополя.

Усього на Маріупольському напрямку бойовики 8 разів порушили перемир’я.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранень.

Інформація ГУР МОУ

Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку своєму окупаційному контингенту на сході України. До Дебальцевого прибуло 150 тонн боєприпасів до самохідних артилерійських установок та 70 тонн снарядів до ракетних установок «Град». До Донецька – три танки Т-64, сім вантажівок, чотири бронеавтомобілі «Тигр» та п’ять цистерн з паливно-мастильними матеріалами, а до Амвросіївки – 27 паливозаправників. Російські припаси також прибувають до Луганської області. Так, з Іловайська шість танків на платформах відбули у напрямку Харцизська, а до міста Ровеньки – 12 цистерн з дизельним паливом.

Крім того, за даними розвідки, російське окупаційне командування направляє бойовиків до інженерних та господарчих робіт в умовах відносного перемир’я. Через це серед бойовиків поширюється невдоволення та дезертирство. Зокрема, протягом 18-19 вересня, 23 бойовика з так званої «2-ї бригади» (Луганськ) подали рапорти на вихід з бандформування. Проте ватажки бригади – майор ЗС РФ Алєксєй Богаков та майор ЗС РФ Андрєй Фролов – вкинули бунтарів до вигрібної ями, що дедалі більше погіршує моральний стан бойовиків.

У районі АТО СБУ викрила дві схованки зі зброєю

Оперативники спільно з поліцейськими вилучили два гранатомети, ручні гранати, а також велику кількість набоїв калібру 7,62 мм у мешканця Запорізької області, які він намагався приховати у власному авто. Також неподалік Лиману, що на Луганщині, спецслужби викрили схрон з однією тисячею набоїв до автоматичної зброї. За попередньою інформацією, схованка належала бойовикам.

Українські морпіхи переймають передовий досвід західних союзників

Інструктори із США та країн Європи розпочали двотижневий курс, у ході якого ознайомлять українських військовослужбовців з роллю сержантського складу морської піхоти. Програма включає практичні завдання, а також можливість поділитися власним досвідом з інструкторами.

Загін спеціального призначення Національної гвардії продовжує вдосконалювати професійні навички

У ході польового виходу спецпризначенці на практиці відпрацювали тактичні дії в складі бойових груп щодо виявлення та знищення незаконних збройних формувань у гірсько-лісовій місцевості. Протягом чотирьох діб нацгвардійці вели розвідку, відпрацьовували питання орієнтування в гірський місцевості та виконували бойові стрільби з різних видів зброї як в вдень так і вночі.





За інформацією, підготовленою УКМЦ