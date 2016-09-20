АТО: зведення штабу та карта боїв, 20 вересня 2016 року

Другий день поспіль ситуація в районі проведення АТО зберігає ознаки певною деескалації, особливо у порівнянні з піком бойових дій у вересні, що відбулися 13 і 14 числа.

Проте бойовики продовжують здійснювати поодинокі збройні провокації, щоб викликати вогонь у відповідь і звинуватити українських військових у недотриманні режиму припинення вогню. Таку інформацію оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

Українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи поблизу Новозванівки. Бій тривав 7 хвилин – жоден з наших бійців не постраждав, а ворог відступив. Ворожий вогонь спостерігався виключно у цьому районі та біля сусідньої Новоолександрівки.

Усього бойовики 4 рази порушили перемир’я, застосовуючи виключно легке озброєння.

Донецький напрямок

Незаконні збройні формування відкривали вогонь на всіх традиційних ділянках, зокрема біля Авдіївки, на околицях Горлівки, а саме у Майорська та Верхньоторецького, і селища Луганського. Ще одна провокація відбулася біля Новоселівки.

Характерною рисою було зменшення кількості збройних провокацій, а також відсутність застосування важкої зброї з боку бойовиків. Лише у темну пору доби бойовики випустили одну міну з 82-мм міномета в районі Авдіївки. Однак українські військові зберігають пильність, незважаючи на певне затишшя. За інформації військової розвідки, до Ясинуватої прибув підрозділ снайперів для підсилення бандформувань. Сили АТО уважно відслідковують будь-які загрозливі рухи бойовиків і готові дати відсіч у разі необхідності.

Усього на Донецькому напрямку бандформування 10 разів не дотрималися режиму припинення вогню.

Маріупольський напрямок

Теж фіксується помітне зменшення збройних провокацій на півночі ділянки. Жодного обстрілу не було поблизу Красногорівки і лише один з легкого зброї біля Мар’їнки. Також бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів в районі Широкиного та Павлополя, та поодинокі обстріли зі стрілецької зброї були неподалік Богданівки, Старогнатівки і Водяного.

Усього на Маріупольському напрямку ворог здійснив 8 провокацій проти сил АТО.

За минулу добу жоден з українських військовослужбовців не загинув, троє отримали поранення. Двоє бійців були поранені внаслідок вибуху гранати на розтяжці, а третій отримав вогнепальне поранення – всі в районі Авдіївки. Стан здоров’я всіх бійців – задовільний. Останній відмовився від госпіталізації.

Інформація ГУР МОУ

Росія продовжує забезпечувати бойовиків живою силою та боєприпасами. Учора до Новоазовська з території РФ приїхали два вантажні автомобілі та автобус з бойовиками.

Крім того, військова розвідка надала інформацію, як Росія вкотре вдається до пропаганди, щоб дурити власних військових, яких Кремль використовує для своєї неоголошеної агресії проти України. Саме для цього Центр інформаційного протиборства (Новочеркаськ, Ростовська область) створив постановочний фільм про участь бандформування «9-го штурмового полку морської піхоти» (Новоазовськ), що входить до російського окупаційного контингенту і знаходиться під повним контролем кадрових військових ЗС РФ. За свої злочини проти української армії та мирних жителів на Донбасі протягом липня-серпня 2016 року, бойовики отримали нагороди від російського командування.

Українська розвідка встановила імена воєнних злочинців.

Це троє громадян РФ – Денис Нєстєров, Роман Стрєлков і Павєл Тішаков, а також бойовики Олександр Морозов, Олександр Чернов, Андрій Саблін, Сергій Нетлікін, Максим Шубін і Олександр Веровенко. Фільм був створений для підвищення бойового духу серед новоприбулих бойовиків та російських вояк. Але саме серед них було найбільше скептичних відгуків, зокрема у бойовиків так званої “мінометної батареї 2-го мотострілецького батальйонного полку”, які 13 вересня брали участь в евакуації сімох загиблих та 11 поранених бойовиків. Варто нагадати – Україна нічого не забуває, і кожного воєнного злочинця спіткає неминуча кара.

СБУ продовжує затримувати бойовиків

Зловмисник приєднався до бандформувань у квітні 2014 року. Він стояв на ворожому блокпості зі зброєю в руках, перевіряв документи та машини мирних мешканців та незаконно затримував їх. Зараз українські правоохоронці перевіряють список дій бойовика, щоб надати ці матеріали до суду.

Інший мешканець Донбасу скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома» та повернувся до рідних

У травні 2014 році житель Слов’янська приєднався до одного з угруповань т.зв. «ДНР» з метою підзаробити. Однак чоловік вчасно відмовився від скоєння злочинів та залишив незаконне збройне формування. Далі – пряма мова колишнього пособника бойовиків.

Ще один бойовик усвідомив свою помилку та добровільно здався поліції у Костянтинівці

Українські слідчі встановили, що на початку літа 2014 року в обов’язки чоловіка входило несення служби на блокпості. Але вже за місяць Костянтинівку звільнили українські військові. За словами чоловіка, ще під час чергування на блокпості він розчарувався в «русском мире», однак побоювався відповідальності за скоєне. Саме тому чоловік й переховувався більше двох років від правосуддя. Зрештою, він звернувся до правоохоронців.

У Костянтинівці поліцейські вилучили боєприпаси з особистих речей одного з пасажирів рейсового автобусу

Чоловік прямував до Луганської області і мав 7 бойових гранат, 8 сигнальних ракет та набої до автомату.



За інформацією, підготовленою УКМЦ