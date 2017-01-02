АТО: зведення штабу та карта боїв, 2 січня 2016 року

Луганський напрямок

Бойові дії велися лише у новорічну ніч – ще до світанку. Противник тричі обстріляв наші позиції у Станиці

Луганський напрямок

Бойові дії велися лише у новорічну ніч – ще до світанку. Противник тричі обстріляв наші позиції у Станиці Луганській та прилеглому с. Сизе. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Обстріли були досить короткими – не більше 15 хвилин, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Доба почалася з активних ворожих обстрілів на світлодарській дузі. Одразу після настання Нового року за київським часом противник відкрив вогонь спочатку з легкого озброєння, а потім і з мінометів. По наших позиціях випущено 19 мін. Дещо згодом ворог почав провокації у Троїцькому, Зайцевому Верхньоторецькому та Авдіївці. Всі вони закінчилися ще до 2 години ночі.

Після цього ворог активізувався тільки після 18 години, коли ще тричі обстріляв сили АТО. Кожен обстріл тривав близько 25-30 хвилин.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Тут основні події розгорнулися не в новорічну ніч, а ввечері 1 січня.

Противник масово застосовував міномети на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. По наших позиціях випущено понад 70 мін. Вогонь з легкого озброєння противник вів практично цілий день. Загалом, як і раніше, на південних рубежах неспокійно, проте вони під надійним захистом.

Також по одному ворожому обстрілу вчора сталося у Мар’їнці та Новотроїцькому. Це було ще до світанку.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО сталося 2 польоти ворожих БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 4 військовослужбовців отримали поранення.



За інформацією, підготовленою УКМЦ