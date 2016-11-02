АТО: зведення штабу та карта боїв, 2 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Вчора відбулося 3 ворожих обстріли, причому всі – у різних місцях. Зокрема, в Станиці Луганській та Лопаскиному противник застосовував легке озброєння, а в Кримському – артилерію. В Попасняському районі вчора було тихо. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

Більше 80% ворожих обстрілів припадає на авдіївську промзону. Зокрема, крайній обстріл тривав безперевно 3 години. Практично під час кожного інциденту окупанти застосовували міномети. Противник відкривав вогонь як зі східного, так і з південного напрямку. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь, пише mediarnbo.org.

Також ворог порушив режим тиші в Луганському, де відбувся найпотужніший обстріл на всьому Донецькому напрямку (противник випустив по наших позиціях 14 мінометних мін).

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Географія бойових дій розширилася.

Окрім вже традиційних неспокійних «гарячих точок» – Красногорівки, а також ділянки фронту Павлопіль-Широкине, противник організував низку обстрілів з важкого озброєння у Новомихайлівці та Славному (Мар’їнський район), Пищевику (поблизу Павлополя). Окрім мінометів та гармат, окупанти неодноразово застосовували БМП та снайперів. Бойові дії тривають по всьому фронту, українські війська відкривають вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння.

Вчора відбулося 2 польоти ворожих БПЛА на Донецькому і Маріупольському напрямках.

За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 5 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Підтверджені втрати противника

3 загиблих та 3 поранених окупантів в авдіївській промзоні та на Маріупольському напрямку.

Протягом минулого місяця у порівнянні з вереснем бойовики збільшили кількість обстрілів майже вдвічі

Зокрема, у жовтні противник порушив режим тиші 1322 рази.

Інформація ГУР МОУ

За інформацією розвідки, у лавах так званого «9-го» та «11-го полків» російсько-окупаційних військ активізувалося пияцтво та дезертирство. Також окупаційна адміністрація та командування противника ухвалили рішення про примусову видачу так званих «паспортів ДНР/ЛНР» для бойовиків – громадян РФ, замість вилучених чи втрачених російських документів. Ці та інші заходи, а також великі втрати, справляють негативний вплив на моральний стан окупантів.

Контррозвідка СБУ викрила спробу бойовиків створити агентурну мережу на Луганщині

Окупанти намагалися завербувати українського держслужбовця, якого бойовики затримали на лінії розмежування у вересні цього року. Чоловік погодився на співпрацю з ворогом під погрозами фізичної розправи, але не встиг вчинити протиправних дій. Контррозвідка схопила зловмисника завчасно. Українські громадяни неодноразово ставали заручниками ворога у разі виїзду до тимчасово окупованих територій України, в Криму, а також в Росії.

Бойовики спільно з російськими спецслужбами намагаються використати українців у своїх цілях, тому просимо уникати візитів до цих територій задля власної безпеки.

СБУ повернула до мирного життя ще одного колишнього бойовика в рамках програми «На тебе чекають вдома!»

Чоловік став до лав бойовиків у 2014 році, піддавшись спокусі російської пропаганди. Згодом, побачивши здирництво, мародерство і беззаконня російських посіпак, він вирішив покинути бандформування. Дізнавшись про це, українські оперативники запропонували йому повернутися до вільної України. Чоловік погодився і зробив перший крок до мирного життя. Таке може зробити кожен, хто не хоче бути спільником злочинів та безладу, що вчиняють окупанти.

Поліцейські попередили вивезення зброї з району проведення АТО

У 22-річного гостя прифронтового Маріуполя правоохоронці знайшли в рюкзаку 3 ручні бойові гранати із запалами.

Вчора на українсько-російському кордоні наші прикордонники затримали ще одного прихильника «руського міра», який нещодавно вийшов з СІЗО під заставу

Цей сепаратист підозрюється в організації масових заворушень у Харкові навесні 2014 року. Днями, заплативши заставу і опинившись на волі, чоловік вирішив втекти до Росії в обхід пункту пропуску, але був затриманий.

На Львівщині військовослужбовці НГУ взяли участь у антитерористичних навчаннях

Під час навчань відпрацьовувалася тактика звільнення заручників, знешкодження вибухових пристроїв, та локалізацію території з можливим хімічним забрудненням.

За інформацією, підготовленою УКМЦ