АТО: зведення штабу та карта боїв, 2 листопада 2016 року

АТО: зведення штабу та карта боїв, 2 листопада 2016 року

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Луганський напрямок

Вчора відбулося 3 ворожих обстріли, причому всі – у різних місцях. Зокрема, в Станиці Луганській та Лопаскиному противник застосовував легке озброєння, а в Кримському – артилерію. В Попасняському районі вчора було тихо. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник  Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Андрій Лисенко.

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Донецький напрямок

Більше 80% ворожих обстрілів припадає на авдіївську промзону. Зокрема, крайній обстріл тривав безперевно 3 години. Практично під час кожного інциденту окупанти застосовували міномети. Противник відкривав вогонь як зі східного, так і з південного напрямку. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь, пише mediarnbo.org.

Також ворог порушив режим тиші в Луганському, де відбувся найпотужніший обстріл на всьому Донецькому напрямку (противник випустив по наших позиціях 14 мінометних мін).

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Географія бойових дій розширилася.

Окрім вже традиційних неспокійних «гарячих точок» – Красногорівки, а також ділянки фронту Павлопіль-Широкине, противник організував низку обстрілів з важкого озброєння у Новомихайлівці та Славному (Мар’їнський район), Пищевику (поблизу Павлополя). Окрім мінометів та гармат, окупанти неодноразово застосовували БМП та снайперів. Бойові дії тривають по всьому фронту, українські війська відкривають вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння.

Вчора відбулося 2 польоти ворожих БПЛА на Донецькому і Маріупольському напрямках.

За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 5 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Підтверджені втрати противника

3 загиблих та 3 поранених окупантів в авдіївській промзоні та на Маріупольському напрямку.

Протягом минулого місяця у порівнянні з вереснем бойовики збільшили кількість обстрілів майже вдвічі

Зокрема, у жовтні противник порушив режим тиші 1322 рази.

Інформація ГУР МОУ

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За інформацією розвідки, у лавах так званого «9-го» та «11-го полків» російсько-окупаційних військ активізувалося пияцтво та дезертирство. Також окупаційна адміністрація та командування противника ухвалили рішення про примусову видачу так званих «паспортів ДНР/ЛНР» для бойовиків – громадян РФ, замість вилучених чи втрачених російських документів. Ці та інші заходи, а також великі втрати, справляють негативний вплив на моральний стан окупантів.

Контррозвідка СБУ викрила спробу бойовиків створити агентурну мережу на Луганщині

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Окупанти намагалися завербувати українського держслужбовця, якого бойовики затримали на лінії розмежування у вересні цього року. Чоловік погодився на співпрацю з ворогом під погрозами фізичної розправи, але не встиг вчинити протиправних дій. Контррозвідка схопила зловмисника завчасно. Українські громадяни неодноразово ставали заручниками ворога у разі виїзду до тимчасово окупованих територій України, в Криму, а також в Росії.

Бойовики спільно з російськими спецслужбами намагаються використати українців у своїх цілях, тому просимо уникати візитів до цих територій задля власної безпеки.

СБУ повернула до мирного життя ще одного колишнього бойовика в рамках програми «На тебе чекають вдома!»

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Чоловік став до лав бойовиків у 2014 році, піддавшись спокусі російської пропаганди. Згодом, побачивши здирництво, мародерство і беззаконня російських посіпак, він вирішив покинути бандформування. Дізнавшись про це, українські оперативники запропонували йому повернутися до вільної України. Чоловік погодився і зробив перший крок до мирного життя. Таке може зробити кожен, хто не хоче бути спільником злочинів та безладу, що вчиняють окупанти.

Поліцейські попередили вивезення зброї з району проведення АТО

У 22-річного гостя прифронтового Маріуполя правоохоронці знайшли в рюкзаку 3 ручні бойові гранати із запалами.

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Вчора на українсько-російському кордоні наші прикордонники затримали ще одного прихильника «руського міра», який нещодавно вийшов з СІЗО під заставу

Цей сепаратист підозрюється в організації масових заворушень у Харкові навесні 2014 року. Днями, заплативши заставу і опинившись на волі, чоловік вирішив втекти до Росії в обхід пункту пропуску, але був затриманий.

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На Львівщині військовослужбовці НГУ взяли участь у антитерористичних навчаннях

Під час навчань відпрацьовувалася тактика звільнення заручників, знешкодження вибухових пристроїв, та локалізацію території з можливим хімічним забрудненням.

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За інформацією, підготовленою УКМЦ

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