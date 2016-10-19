АТО: зведення штабу та карта боїв, 19 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Бойові дії велися на ділянці фронту Трьохізбенка – Новозванівка. Окрім легкого озброєння, противник застосовував міномети. Це сталося вже після заходу сонця у Кримському та Новозванівці. Окупанти випустили по наших позиціях понад 20 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів зокрема 3 – з важкого озброєння, пише mediarnbo.org.

Таку інформацію оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

Основні бойові дії розгорнулися в авдіївській промзоні, де окупанти організували 2 достатньо тривалих обстріли. Противник застосовував важке озброєння – міномети і гармати. Це сталося у другій половині дня. Ще один обстріл із мінометів відбувся у Верхньоторецькому.

На ділянці фронту Троїцьке – Новгородське та в Донецькому аеропорту вчора було спокійно.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 3 ворожих обстріли, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Бойові дії на ділянці фронту Павлопіль – Широкине перейшли у цілодобовий режим. Зокрема, провокації з боку противника у Водяному почалися одразу після опівночі. А з 9 ранку до самого пізнього вечора тривали надпотужні ворожі обстріли з важкого озброєння.

Внаслідок агресивних дій окупантів села Виноградне та Пищевик зазнали руйнувань.

Зокрема, у Виноградному постраждали 4 житлових будинки. Жертв серед мирного населення немає.

Також бойовики відкривали вогонь по КПВВ «Гнутове». В цей час пропуск громадян вже не здійснювався, тому цивільних на об’єкті не було.

Окрім південних рубежів, бойові дії велися у Красногорівці, де окупанти теж застосовували міномети. У Гранітному українські війська відбили атаку бойовиків на наш опорний пункт.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли, зокрема 29 – з важкого озброєння, та 1 бойове зіткнення.

Загальна кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння російсько-окупаційних військ знову перевищила позначку «500».

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 1 – отримав поранення. Це сталося у Лебединському внаслідок ворожого артобстрілу.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

У Торецьку поліцейські вилучили нелегальну зброю

Вилучено 2 самозарядних карабіни Симонова, які використовувалися бойовиками під час захоплення будівлі місцевої адміністрації навесні 2014 року. Власником зброї виявився місцевий мешканець, який нещодавно придбав рушниці у одного з членів НЗФ «ДНР». В оселі затриманого також виявили 30 набоїв калібру 7,62 мм.

Ще один бойовик повернувся до вільної України за допомогою програми СБУ «На тебе чекають вдома»

Це колишній міліціонер з Лисичанського району Луганської області, який навесні 2014 року допомагав бойовикам НЗФ «ЛНР» облаштовувати блокпости, але невдовзі на власні очі побачив безлад і беззаконня, яке чинять прихильники «русского міра». Чоловік покинув бандформування та співпрацює з українськими правоохоронними органами.

Президент України підписав закон, що передбачає збільшення видатків на оборону і безпеку держави у 2016 році на 7,1 млрд гривень

Переважна частина цієї суми, а саме 6,3 млрд грн, підуть на збільшення грошового забезпечення ЗСУ, співробітників правоохоронних органів, спецслужб та рятувальників. Представники цих професій щоденно ризикують власним життям для безпеки мирних громадян, тому їхня робота має гідно оплачуватися.

За інформацією, підготовленою УКМЦ