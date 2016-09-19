АТО: зведення штабу та карта боїв, 19 вересня 2016 року

Луганський напрямок

Противник порушував режим тиші тільки у Попаснянському районі. Всі 3 обстріли відбулися надвечір – між 18 та 22 годиною. Важке озброєння противник не застосовував.

Донецький напрямок

Основні бойові дії традиційно розгорнулися в авдіївській промзоні, де ворог почав обстріли одразу після опівночі. Здебільшого окупанти порушували режим тиші у темну пору доби – між 6 та 17 годиною було абсолютно спокійно, пише mediarnbo.org.

Також одна ворожа провокація трапилася у Верхньоторецькому.

На інших ділянках фронту – на світлодарській дузі, північніше Горлівки, в Донецькому аеропорту вчора було тихо.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Вперше за багато місяців встановилася тиша у Широкиному.

Вчора НЗФ відкривали вогонь по наших позиціях у трьох точках – Старогнатівці, Мар’їнці та Павлополі. Здебільшого окупанти застосовували тільки стрілецьку зброю.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів.

За даними, які оприлюднив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, вчора противник організував 3 розвідувальних польоти БПЛА на Донецькому та Маріупольському напрямках.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення.

Інформація ГУР МОУ

Бойовики готуються до постановочних диверсій з подальшим звинуваченням сил АТО. Протягом тижня бойовики планують серію вибухів у районі Первомайська та Кіровська для звинувачення України у причетності до диверсій. Для цього окупанти збираються представити тіло загиблої жінки від кульових поранень з документами, що підтверджують громадянство України або проходження військової служби в ЗСУ.

За інформацією Державної прикордонної служби сьогодні вночі на російсько-українському кордоні у Харківській області було затримано чоловіка, що підозрюється у шпигунстві

Громадянин Узбекистану займався збором інформації, використовуючи приховану відеокамеру. У ході огляду з’ясувалося, що ці пристрої він отримав від співробітників російської міграційної служби, коли був затриманий за перевищення терміну реєстрації на території РФ. Чоловіка передали в правоохоронні органи.

У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ВДВ завершилися навчальні збори з резервістами

Курс тривав 2 тижні і був організований максимально насичено – марші, стрибки з парашутом, навчальні стрільби у темну та світлу пору доби. Всі учасники зборів – ветерани АТО, і готові за першим наказом взяти в руки зброю та виконувати бойові завдання.

У Сумській області завершив бойове злагодження підрозділ оперативного призначення НГУ

Військовослужбовці перебували в умовах, наближених до бойових, тому такий збір реально загартував кожного солдата новоствореної роти.

Вчора в місті Києві трагічно загинув Заступник Глави Адміністрації Президента України генерал-лейтенант запасу Андрій Таранов

На цій посаді він займався координацією діяльності всіх військових та правоохоронних структур України, зміцненням обороноздатності країни, військовою співпрацею із закордонними партнерами. За понад 20 місяців перебування на посаді цей мужній та патріотичний офіцер зробив вагомий вклад у захист української незалежності та територіальної цілісності.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного генерала.

За інформацією, підготовленою УКМЦ