АТО: зведення штабу та карта боїв, 17 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Противник підтягнув додаткові артилерійські підрозділи на передову та посилив обстріли наших позицій у Попаснянському районі. На цих рубежах бойові дії поступово переходять у цілодобовий режим. Ворог веде вогонь з важкого озброєння з двох напрямків – східного (Первомайськ) та південно-східного (Калинове). Також до обстрілів залучаються артбатареї великого калібру, розгорнуті на другій лінії (м. Ірміно і Стаханов). Здебільшого бойовики відкривають вогонь з мінометів та гармат в темну пору доби, решту дня використовуючи легке озброєння. Вчора по наших позиціях випущено близько 120 боєприпасів з важкого озброєння. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Також учора бойові дії велися у Трьохізбенці, Кримському та Оріховому. Зокрема, у Кримському відбулося 2 ворожих мінометних обстріли, пише mediarnbo.org.

За минулу добу на Луганському напрямку відбулося 29 ворожих обстрілів, зокрема 13 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Окупанти продовжують дотримуватися тактики точкових обстрілів наших позицій майже по всій лінії фронту.

Зокрема минулої доби ворог відкривав вогонь в усіх ключових районах протистояння за винятком Донецького аеропорту.

Бойовики застосовують важке озброєння. Найбільше вчора дісталося Троїцькому, де ворог випустив по наших позиціях 10 мінометних мін та 10 снарядів. Також противник застосовував міномети у Луганському, Новгородському, Верхньоторецькому та авдіївській промзоні.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Найскладніша обстановка, як і раніше, на рубежі Мар’їнка – Красногорівка. Лише за півтори години окупанти випустили по українських позиціях та житлових кварталах 225 боєприпасів з важкого озброєння.

У Мар’їнці постраждало 8 будинків, зокрема 5 житлових.

Така сама ситуація – на півдні (ділянка фронту Талаківка – Широкине). Зокрема, вчора найбільше дісталося Лебединському. Кількість випущених мін та снарядів сягає кількох сотень.

Калібр важкого озброєння, яке застосовують окупанти, – від 82 та 152 мм. Тактика противника – тотальне руйнування населених пунктів та наших оборонних рубежів на цій ділянці фронту, що полегшить бойовикам подальші агресивні дії на «випаленій землі».

Також ворожі обстріли відбулися у Новотроїцькому, Гранітному та Павлополі.

Вчора на Маріупольському напрямку відбулося 6 польотів ворожих БПЛА. 2 дрони знищені силами АТО.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, зокрема 15 – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 7 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Підтверджені втрати ворога за минулу добу

3 загиблих окупантів, 4 – отримали поранення.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

На станцію Довжанська-Нова приїхали 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами та 2 вагони з невідомим вантажем, на станцію Іловайськ – 12 одиниць бронетехніки, а до Луганська – 11 цистерн з паливно-мастильними матеріалами.

У Дружківці відбулися практичні навчання групи краматорських правоохоронців «Тайфун»

Під час навчань учасники відпрацьовували пересування на відкритій місцевості в складі групи, зачистку приміщень від ворога, бойове злагодження, роботу в групах. Нагадаємо, спецпідрозділи «Тайфун» створені при кожному відділі поліції області – для проведення ризикованих операцій та затримання небезпечних злочинців.

Вчора ввечері в Донецьку внаслідок вибуху в ліфті житлового будинку загинув відомий польовий командир бойовиків, російський громадянин Арсен Павлов на прізвисько «Моторола»

Таким чином, він приєднався до своїх поплічників – Бєднова, Мозгового, Іщенка, Бушуєва та інших окупантів, що також загинули не в бою, а в глибокому тилу.

Павлов не обіймав вищих командних посад в ієрархії НЗФ, оскільки підрозділами російсько-окупаційних військ давно командують російські офіцери.

Здебільшого він запам’ятався як «піар-бойовик», обвішаний «нагородами», чим викликав лють у звичайних бойовиків, яким ця війна не принесла нічого, крім злиднів та каліцтва.

«Моторола» з квітня 2014 р. брав активну участь у бойових діях, запам’ятавшись нелюдською жорстокістю та мародерством. За його плечима – низка воєнних злочинів, зокрема вбивство беззбройного українського полоненого, солдата-захисника Донецького аеропорту Героя України Ігоря Брановицького. Таким чином, лише смерть прикрила Павлова від неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За інформацією, підготовленою УКМЦ