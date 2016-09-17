АТО: зведення штабу та карта боїв, 17 вересня 2016 року

Луганський напрямок

Противник 4 рази порушив режим тиші лише у Новоолександрівці Попаснянського району, – як і позавчора. Окупанти застосовували тільки легке озброєння, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Повне перемир’я зберігається лише в Донецькому аеропорту (ділянка фронту Опитне – Піски). Найбільше ворожих обстрілів, як завжди сталося в авдіївській промзоні. Окупанти порушували режим тиші і вдень, і вночі. Один із обстрілів був снайперським.

Також противник відкривав вогонь на світлодарській дузі, на ділянці фронту Зайцеве – Торецьк, у Кам’янці.

Оскільки НЗФ не застосовували важке озброєння, певна тенденція до деескалація зберігається, проте до повного перемир’я ще далеко.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Спокійних ділянок на передовій немає – окупанти порушували режим тиші практично на всіх ключових пунктах оборони сил АТО – від Мар’їнки до Широкиного.

Ворог застосовував тільки стрілецьку зброю. У Гранітному та Чермалику стріляли снайпери НЗФ.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, а також відбувся політ ворожого БПЛА.

Як заявив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, за минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 6 – отримали поранення.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

З Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків

На станцію Дебальцеве прибув ешелон з боєприпасами: 70 т – для РСЗВ, 150 т – для САУ.

В Авдіївці при спробі розібрати знайдений реактивний вогнемет загинули двоє місцевих жителів. Закликаємо бути надзвичайно обережними з будь-якою знайденою зброєю та про небезпечні знахідки одразу повідомляти силовикам.

Служба безпеки України виявила 2 схованки зі зброєю в районі проведення АТО

У мешканця Красногорівки вилучили 4 гранати РГД-5 із запалами та велику кількість набоїв.

Інша схованка знаходилася на горищі покинутого будинку у Павлополі, де оперативники знайшли чотири прихованих гранатомети РПГ-26.

Тривають навчання українського війська

На загальновійськовому полігоні «Широкий Лан» завершилася активна фаза навчань воїнів-десантників, які поєднували рейдові та пошуково-ударні дії зі стрільбами та заняттям із виявлення і знищення позицій умовного противника. Десантники тренувалися у взаємодії з підрозділами армійської авіації. Зокрема, гелікоптери Мі-24 прикривали рух колон з повітря, а з Мі-8 здійснювалося безпарашутне десантування штурмових груп за допомоги комплексу зйомного обладнання «Адаптер-М1».

Підбиті перші підсумки тренувань резервістів

Навчання відбулися у чотирьох бригадах Сухопутних та Високомобільних десантних військ. Вони продемонстрували професійне виконання задач резервістами, що діяли у змішаних екіпажах. До кінця місяця очікується завершення навчань ще у п’яти бригадах ЗСУ.

За інформацією, підготовленою УКМЦ