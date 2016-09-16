АТО: зведення штабу та карта боїв, 16 вересня 2016 року

Вчора ситуація в районі проведення АТО дещо покращилася. Знизилася кількість ворожих обстрілів, окупанти не застосовували танки та ствольну артилерію. Це пов’язано з візитом до України, зокрема й на Донеччину, міністрів закордонних справ європейських країн.

Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Проте повного перемир’я немає – бойовики продовжують відкривати вогонь практично на всіх ключових точках протистояння, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

Вчора сталося 2 ворожих обстріли у с. Новоолександрівка Попаснянського району. Це було в темну пору доби. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

Донецький напрямок

Основні бойові дії розгорнулися в двох районах – Зайцевому (переважно в другій половині дня) та Авдіївці (у першій половині дня). Зазначимо, що у Зайцевому окупанти організували 2 мінометних обстріли, випустивши 11 мін.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Противник порушував режим тиші у трьох точках – Мар’їнці, Новотроїцькому, Широкиному. Окрім всіх зразків легкого озброєння, НЗФ використовували БМП. Відзначимо, що основний «сеанс» обстрілів з боку ворога розпочався після 18 години.

Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів.

Також в Широкиному бойовики організували 1 розвідувальний політ БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців отримали поранення, та 1 військовослужбовець отримав контузію внаслідок підриву на вибухових пристроях у Кримському та Авдіївці.

Вчора на блокпосту в селі Михайлівка Покровського району Донеччини правоохоронці під час огляду мікроавтобуса вилучили 2 протитанкових гранатомета, 3 гранати та 237 набоїв до автомата

Правопорушники – троє чоловіків, які заявили, що випадково знайшли це все добро, і вирішили залишити собі.

Ще один бойовик зробив вибір на користь миру, скориставшись програмою СБУ «На тебе чекають вдома»

Мешканець Станиці Луганській вступив до лав НЗФ у 2014 році під впливом російської пропаганди. Вже через місяць він покинув лави бойовиків і втік до Росії, побоюючись переслідування. Дізнавшись про програму СБУ, чоловік повернувся до України і зараз співпрацює зі слідством.

Майбутні пілоти і штурмани у ВВНЗ Києва і Харкова вперше пройшли курс витримки і виживання

Курсанти загартовували свої навички виживання у лісі та воді, тренувалися евакуювати поранених і надавати їм першу медичну допомогу, орієнтувалися на місцевості та організували водну переправу та «приводнення» літака у разі вимушеної посадки на воду. У курс також входили заняття з катапультування з літака і розмінування мін та вибухівки умовного противника.

Днями військовослужбовці НГУ провели навчальні стрільби у районі проведення АТО

Саме регулярні заняття з вогневої підготовки дають можливість гвардійцям удосконалювати навички поводження зі зброєю.

В Національній академії НГУ проходять підготовку 7 екіпажів БТР

Викладачі Національної академії навчають злагодженій роботі на бойових машинах командирів машин, механіків-водіїв і навідників, що прибули з військ. За допомогою симуляторів військовослужбовці вивчають не лише будову й правила експлуатації військової техніки, а й відпрацьовують симуляційні стрільби з озброєння, що є на БТР.

Сьогодні Україна відзначає День пам’яті загиблих журналістів

Ми хочемо згадати та віддати данину пам’яті працівникам ЗМІ, які загинули під час проведення АТО. Це цивільні журналісти (українські, італійський та його росіянин-перекладач), які потрапили під обстріл, знімаючи репортаж на лінії вогню. Це професійний військовий журналіст капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін, який не повернувся з Дебальцівського плацдарму. Також це журналісти, які залишили професію, щоб стати на захист України зі зброєю в руках.

Ми вдячні журналістам, які з ризиком для життя працюють в зоні бойових дій, щоб розповісти правду про цю війну.

За інформацією, підготовленою УКМЦ