АТО: зведення штабу та карта боїв, 16 січня 2017 року

Луганський напрямок

Найгарячіше вчора було в Троїцькому. В світлу пору доби противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся в Новолександрівці. В Станиці Луганській та Золотому ворог застосовував легке озброєння.

Як розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 3 – мінометних. По наших позиціях випущено більше 20 мін, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойова активність ворога спостерігається по всій лінії зіткнення, крім Донецького аеропорту. В Новгородському відбулася низка потужних мінометних обстрілів наших позицій з різних напрямів. Загалом бойовики випустили по наших позиціях в Новгородському 54 міни. Також неспокійно було в Авдіївці: противник протягом 6 годин вів мінометний та артилерійський вогонь з боку Ясинуватої. Також ворог застосовував міномети в Новолуганському. Традиційно, зазвичай окупанти активізуються після заходу сонця.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема – 6 з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох, разом узятих. Бойовики порушують режим тиші по всій лінії зіткнення. В Мар’їнському районі та поблизу Азовського моря противник традиційно застосував міномети та гармати. Основні «гарячі точки», як і раніше, – Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Широкине. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь.

За вчорашню добу на Маріупольському напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема 6 – із з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Підтверджені втрати противника за минулий тиждень

7 окупантів ліквідовано, 14 – поранено.

Інформація ГУР МОУ

2 дні тому між бойовиками з так званого «9-го полку» противника та підрозділом спеціального призначення ЗС РФ виникли сутички. Конфлікт завершився перемогою росіян – травмовано 20 бойовиків, зокрема 2 – важко. Вищезгаданий загін спецпризначення прибув на Маріупольський напрямок саме для підвищення дисципліни в лавах так званого «9-го полку».

Вчора дезертирували 2 бойовиків зі складу так званої «7-ї бригади», які перебували на передовій. Їх розшукують місцеві «чекісти». Нагадаємо, що саме так звана «7-а бригада» противника понесла колосальні втрати внаслідок власної ж провокації на світлодарській дузі в грудні.

СБУ ліквідували у Красногорівці агентурну мережу противника

Троє зловмисників збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення АТО. Встановлено, що куратором агентурної мережі є росіянин Ярослав Ефендієв на прізвисько «Ефенді» – помічник начальника розвідки так званої «5-ї бригади» російсько-окупаційних військ.

Нещодавно поліцейські затримали 3 бойовиків

Перший – член бандформування «Восток», який добровільно вступив до лав противника у листопаді 2014 року. Попри те, що він планував охороняти базу окупанті, його відразу відправили в район запеклих бойових дій – авдіївську промзону, яка перебуває неподалік Донецького аеропорту.

Під час одного з боїв бойовика контузило, а після лікування у госпіталі він вирішив не повертатися до бандформування, а повернувся у Костянтинівку, де влаштувався на місцеве підприємство, гадаючи, що про його кримінальне минуле ніхто не дізнається.

Ще один колишній бойовик ховався під виглядом мирного мешканця у Новолуганському. Встановлено, що він долучився до лав НЗФ у червні 2014 року, і вартував на ворожому блокпосту з автоматом в руках. Згодом, побачивши, як бойовики б’ють цивільних, він вийшов з банди.

Аналогічна біографія – у 27-річного мешканця міста Лиман, який у травні 2014 року також чергував на блокпосту бойовиків.

Усіх трьох колаборантів очікує слідство та суд.



За інформацією, підготовленою УКМЦ