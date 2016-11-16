АТО: зведення штабу та карта боїв, 16 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Неспокійно було виключно у Попаснянському районі. Ворог випустив 8 мінометних мін поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Також у цих місцях і біля Катеринівки, бойовики стріляли з легкої зброї.

Донецький напрямок

Кількість обстрілів знизилася. Ворог зосередив вогонь по позиціях біля Авдіївки і випустив 46 мінометних мін, а також відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Ще одна збройна провокація відбулася в районі селища Луганське, пише mediarnbo.org.

Маріупольський напрямок

Натомість тут кількість ворожих провокацій вдвічі більша, ніж на двох інших напрямках разом узятих. Неспокійно було майже всю добу по всій лінії фронту від Красногорівки до Широкиного – бойовики розпочали обстріли о першій ночі й стріляли з важкої зброї, що заборонена Мінськими домовленостями. Окупанти активно застосували артилерію по Широкиному, випустивши 74 снаряди 122-мм калібру. В районах Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського і Славного зафіксований мінометний вогонь. Усього на цій ділянці фронту бойовики випустили 167 мін з мінометів калібром 82 та 120 міліметрів. Також у Павлополі вів обстріл позицій сил АТО снайпер бойовиків. Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, двоє отримали поранення.

Інформація ГУР МОУ

За інформацією розвідки, на залізничну станцію в місті Суходільськ з Росії прибув військовий ешелон – 6 вагонів з боєприпасами.

Через масове пияцтво у лавах бандформування «ЛНР», командир так званого «2-го армійського корпусу» наказав припинити виплату зарплати бойовикам. Там працює комісія з Москви.

Поліцейські Донеччини затримали спільника ватажка сепаратистів часів ганебної «руськой весны» у Слов’янську

Чоловік скористався нагодою підзаробити та приєднався до бойовиків навесні 2014 року. Спочатку він охороняв захоплені будівлі СБУ та міськради, потім забезпечував охорону ватажку сепаратистів Слов’янська Пономарьову. Коли його боса викрили у крадіжках гуманітарної допомоги, чоловік працював на іншого злочинця Павленка. У липні 2014 року українська армія звільнила місто. Тоді чоловік втік до Краматорська, а потім до окупованого Донецька, де й проживав, допоки не повернувся на мирну територію України, коли й був затриманий спецслужбами.

Служба безпеки України знайшла три схованки з боєприпасами в районі проведення АТО

Схованки були у лісосмугах неподалік Станиці Луганської, Щастя та Сватового у Луганській області, де оперативники виявили 36 мін калібру 30 мм, 15 гранат РГД-5 та Ф-1, постріл до гранатомета та протипіхотну міну МОН-50. Крім цього, правоохоронці спільно з військовими знайшли протипіхотну осколкову міну неподалік КПВВ «Майорськ» у Донецькій області, що мала маркування Російської Федерації.

Учасники ворожої ДРГ отримали заслужене покарання

Районний суд Запоріжжя засудив учасників диверсійної групи так званої «ДНР», яка на початку 2015 року здійснили теракт у місті. Троє учасників злочинної групи підірвали вибухівку біля офісу волонтерської організації в будівлі Запорізької ОДА. Під час затримання диверсантів, правоохоронці вилучили п’ять гранат та плани здійснення терористичних актів у військкоматах та судах Запоріжжя. Встановлено, що злочинці отримували гроші та вказівки від бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Тепер рішенням суду, усі троє диверсантів проведуть понад 7 років у в’язниці. Це лише одне з багатьох рішень, що свідчить – покарання для тих, хто скоює тяжкі злочини – неминуче.

Триває розбудова Сил спеціальних операцій ЗСУ

35 сержантів-інструкторів ССО завершили навчання.

Протягом шести місяців, вони навчалися в рамках курсу відповідно до програми Об’єднаної багатонаціональної групи, до складу якої входять вітчизняні військові, а також фахівці з США, Литви, Латвії та Естонії. І з кожним інструктором та військовослужбовцем ССО, українське військо стає дедалі підготовленішим до складних операцій для захисту держави від зовнішньої агресії.

Курсанти взводу морської піхоти Військової академії міста Одеса успішно пройшли польові навчання

Протягом двох тижнів з курсантами проводилися тактичні заняття та стрільби. Майбутні морпіхи подолали смуги перешкод, виконали перший у своєму житті стрибок із парашутом з вертольота Мі-8, а також склали клятву морського піхотинця. Це найкращий спосіб відсвяткувати День морської піхоти ЗСУ. Зі святом, морпіхи! Дякуємо за вашу звитягу та сумлінну службу у захисті наших берегів!

За інформацією, підготовленою УКМЦ