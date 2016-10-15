АТО: зведення штабу та карта боїв, 15 жовтня 2016 року

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення – двоє на Маріупольському напрямку (Широкине і Водяне) та один на Донецькому (Зайцеве). Ще один військовий отримав контузію внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Водяного. Всі поранені бійці вже знаходяться в лікарнях.

Також слід наголосити, що інформація оприлюднена Луганською військово-цивільної адміністрацією про нібито загибель двох військовослужбовців внаслідок бойових дій не відповідає дійсності. Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Луганський напрямок

Неспокійно на традиційних ділянках, зокрема поблизу Новоолександрівки і Новозванівки. Бойовики відкривали вогонь з легкого озброєння, але вже вночі випустили 4 артилерійські снаряди калібром 152 мм по позиціям українських військ біля Новозванівки. Також одна збройна провокація зафіксована в районі Станиці Луганської.

Донецький напрямок

Зафіксована рекордно низька кількість ворожих провокацій. Бойовики тричі порушили перемир’я в різних місцях – Авдіївці, Новгородському і Зайцевому.

Однак біля останньої ворог застосував міномети калібром 82 та 120 міліметри, випустивши 12 мін.

Маріупольський напрямок

Ситуація найскладніша. 2/3 обстрілів бойовиків були з важкого озброєння – мінометів та потужних гармат, і один раз з танку. Епіцентром бойових дій став фронт Красногорівка-Павлопіль-Талаківка-Водяне-Лебединське-Широкине. Усього окупанти випустили майже 700 мін та артснарядів. Незважаючи на щільний вогонь, українські війська утримують свої позиції, не даючи ворогу жодного шансу просунутися углиб території країни.

На Донеччині СБУ затримала інформатора ГРУ ГШ ЗС РФ

Чоловік був завербований у серпні цього року через знайомих, які входять до складу т.зв. “ДНР”. Протягом двох місяців він передавав кураторам інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ поблизу лінії розмежування у Ясинуватському районі. Спільник бойовиків також корегував артилерійські та мінометні обстріли ворога по позиціях сил АТО.

З нагоди Дня захисника України Президент України Петро Порошенко нагородив військовослужбовців, які захищають незалежність і територіальну цілісність держави

Серед нагороджених – кавалер ордену «За мужність» III ступеня молодший сержант Денис Гринюк.

Навесні 2015 року Гринюк командував розвідувальною групою, що знищила ДРГ бойовиків в районі Новотроїцького і Докучаєвська. Завдяки його професійності та лідерським навичким, український підрозділ повернувся до своїх позицій без жодних втрат.

Також президент нагородив гідного офіцера-десантника полковника Олексія Шандара.

Полковник Шандар спланував та провів 279-кілометровий марш по тилам противника. Під час цього рейду українські війська завдали нищівних втрат ворогу – бойовики втратили понад 100 одиниць військової техніки та понесли суттєві втрати в живій силі. Всього президент нагородив 265 військовослужбовців. Завдяки вкладу кожного з них, ворог не просунувся вглиб країни, а всі розмови про поділ нашої Батьківщини залишаються хворою фантазією російської пропаганди.

За інформацією, підготовленою УКМЦ