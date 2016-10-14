АТО: зведення штабу та карта боїв, 14 жовтня 2016 року

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає.

Сьогодні наша країна святкує День захисника України. Вже понад 2,5 роки українці захищають Батьківщину на різних рубежах. Найголовніший з них – фронт, що простягається на лінії зіткнення на Сході та адміністративній лінії з окупованим Росією Кримом. Військова служба та патріотизм об’єднали чоловіків і жінок різних переконань, релігій та мов задля того, щоб Україна була незалежною, а жоден агресор не зазіхав на мир та спокій українців. Ми завжди пам’ятатимемо про кожного героя, що віддав життя за Україну. Дякуємо і бажаємо здоров’я та наснаги кожному захиснику та захисниці за їхню сумлінну службу.

Луганський напрямок

Як розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, у Станиці Луганській окупанти двічі порушили режим тиші – серед дня та ввечері.

У Попаснянському районі противник також проводив обстріли позицій сил АТО і в світлу, і в темну пору доби.

Після серії провокацій із застосування легкого озброєння, незадовго до півночі в хід пішла важка артилерія – 152-мм гармати. Було випущено 15 снарядів, вогонь вівся з великої відстані – з боку Стаханова.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Вчора відбувся лише 1, проте достатньо потужний обстріл з боку противника. Це сталося в авдіївській промзоні, причому вогонь вівся не зі східного, а з південного напрямку. Окрім легкого озброєння, противник застосовував міномети обох калібрів. Обстріл тривав півгодини.

Маріупольський напрямок

Тривають надпотужні ворожі обстріли з важкого озброєння на ділянці фронту Водяне – Широкине. Кількість випущених боєприпасів – понад 2 сотні. Вогонь ведеться із заздалегідь підготовлених позицій і відстані близько 5 км.

Ворожі провокації із застосуванням легкого озброєння також відбулися у Мар’їнці, Богданівці і Талаківці.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

На блокпосту в районі проведення АТО бійці Нацгвардії затримали громадянина, який автомобілем намагався провезти боєприпаси

Під час огляду машини на задньому сидінні було виявлено велику кількістю набоїв 7,62 мм, гранати, освітлювальні ракети та димові засоби.

Майбутні командири груп спеціального призначення НГУ днями опанували нові навички на заняттях з тактики

Гвардійці успішно відпрацювали дії групи захоплення при штурмі будівлі, в якій перебувала диверсійно-розвідувальна група умовного противника. Майбутні офіцери по черзі займали місце командира, аби кожен курсант мав змогу особисто здійснити планування своєї «операції». При цьому для кожного нового командира групи умови вправи змінювалися, щоб уникнути повторення.

Нещодавно Мар’їнський районний суд Донецької області звільнив від покарання ще одного учасника Програми СБУ «На тебе чекають вдома»

Упродовж квітня – серпня 2014 року чоловік був членом НЗФ. Розчарувавшись в ідеях «русского міра», він вирішив залишити лави бойовиків та повернутися до нормального життя.

Напередодні Дня захисника України южноукраїнські атомники передали десантникам чергову партію відновленої техніки

Небайдужі подарували підрозділам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 9 одиниць відновленої техніки, зокрема відремонтований БТР-70, автомобілі УАЗ та вантажівки «Урал» та КрАЗ. З квітня 2014 року для ЗСУ колектив автотранспортного господарства Южно-Української атомної електростанції відновив більше 60 одиниць техніки, понад 120 двигунів, вузлів і агрегатів.

Збройні Сили України продовжують активну співпрацю з західними союзниками

Вчора чергова група українських саперів завершила курси підвищеного рівня зі знешкодження вибухових пристроїв у Кам’янець-Подільському, які проводяться військовослужбовцями ЗС Канади. Це вже шостий випуск у цьому році, а загалом канадські колеги в Центрі розмінування підготували понад 130 фахівців з вибухової справи.

За інформацією, підготовленою УКМЦ