АТО: зведення штабу та карта боїв, 14 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Окупанти активізувалися в районі Бахмутської траси. На рубежах Сокільники – Кримське противник неодноразово застосовував міномети, а також танк. Нагадуємо, що восени 2014 – взимку 2015 рр. тут також тривали активні бойові дії.

Найпотужніший ворожий обстріл на всьому Луганському напрямку відбувся в Станиці Луганській. Окупанти вели вогонь безперервно більше 3 годин, застосовуючи міномети і бронетехніку. У Попаснянському районі також велися бойові дії, але обстановка спокійніша. Про це поінформував сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойові дії велися лише в авдіївській промзоні. Противник застосовував міномети майже під час кожного обстрілу. По наших позиціях було випущено майже 70 мін. Всі сеанси обстрілів були тривалими – від 1 до 3 годин. Противник порушує режим тиші і вдень, і вночі. Українські війська регулярно відкривають вогонь у відповідь. Окупанти несуть втрати.

Маріупольський напрямок

Порівняно, з попередніми днями, вчора там було значно спокійніше. Кількість ворожих обстрілів скоротилася більше, ніж удвічі, проте це все одно більше, ніж на Луганському та на Донецькому напрямках, разом узятих. На ділянці фронту Павлопіль – Широкине тривають мінометні обстріли з боку противника. Також противник порушив режим тиші під Докучаєвськом. Натомість у Мар’їнському районі вчора було тихо.

Вчора в районі проведення АТО відбулося 2 польоти ворожих БПЛА (всі – на Маріупольському напрямку). Для порівняння: позавчора їх було 7. Зокрема, противник застосовував БПЛА для корегування артобстрілу Тоненького у суботу, де, нагадаємо, постраждало сільськогосподарське підприємство та загинув цивільний.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу.

Підтверджені втрати противника за минулу добу: 3 окупантів ліквідовано, 4 – поранено. В основному це було на Донецькому напрямку.

Підтверджені втрати противника за минулий тиждень

15 окупантів ліквідовано, 16 – поранено.

Найбільше не пощастило бойовикам зі складу так званих «9-го полку» (приморські рубежі на Маріупольському напрямку), «11-го полку» (Авдіївська промзона), «7-ї бригади» (Луганський напрямок), «окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу» російсько-окупаційних військ. Загалом противник несе втрати по всьому фронту, перш за все, в основних «гарячих точках», де бойовики поводять себе особливо нахабно. І розплачуються за свою недалекоглядність.

Інформація ГУР МОУ

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Через Свердловськ у напрямку Краснодона проїхало 2 танки. Через Матвєєв Курган на окуповану території проїхали 24 вантажівки з боєприпасами. На станцію Харцизьк привезли 6 вагонів з боєприпасами, зокрема до установок «Град». На станцію Іловайськ прибули 6 вагонів з запчастинами до військової техніки та провіантом і 5 цистерн з паливно-мастильними матеріалами.

Українські спецслужби знайшли черговий доказ, що Російська Федерація озброює бойовиків

Оперативники виявили неспрацьований заряд реактивної установки «Смерч» російського виробництва у селі Березове Мар’їнського району Донецької області.

300-міліметровий заряд, що має касетну головну частину з осколковими елементами, виробляється тільки в Росії, а керувати такою бойовою машиною можуть лише кадрові військові. Рік випуску боєприпаса – 1995.

На Київщині курсанти Нацгвардії провели польові навчання

Вони виконали вправи з правильного поводження з усіма видами озброєнь, які в подальшому використовуватимуться під час стрільб. Подібні навчання важливі ще й тому, що одразу після випуску деяким з їх учасників доведеться використовувати набуті знання на практиці у військових частинах вже на офіцерських посадах.

СБУ продовжує співпрацю з людьми, що залишили лави НЗФ для ще одного шансу на мирне життя

В рамках програми «На тебе чекають вдома», після двох років поневірянь у Росії, до вільної України повернувся мешканець Лисичанська. Чоловік чергував на блокпостах бойовиків у 2014 році, але виїхав з району проведення АТО після звільнення міста українською армією. Після ретельної перевірки суд не встановив фактів скоєння тяжких злочинів і звільнив колишнього бойовика від кримінальної відповідальності.

Він вже повернувся до мирного життя, знайшов роботу та живе з родиною. Закликаємо усіх, хто не скоював тяжкі злочини, зробити цей рішучий крок – зійти зі злочинного шляху і повернутися до рідних, близьких та друзів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

Віднині у прес-службі української сторони СЦКК працює єдиний телефон прес-офіцера – (099) 212-07-20. Всі коментарі з приводу роботи Центру надає тільки його керівник – наразі це генерал-майор Борис Кременецький. Просимо всіх представників ЗМІ звертатись заздалегідь. Наразі обов’язки прес-офіцера української сторони СЦКК виконує підполковник Тарас Грень.

За інформацією, підготовленою УКМЦ