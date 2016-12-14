АТО: зведення штабу та карта боїв, 14 грудня 2016 року

Сьогодні, близько 9 години ранку, бойовики, що базуються у Горлівці, відкрили вогонь по цивільних громадянах, які були у черзі на КПВВ “Майорськ”.

За фактами, які оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, внаслідок обстрілу загинула одна людина, і ще одий цивільний був поранений у плече. Ці люди прямували з окупованої території на вільну Україну, тобто бойовики стріляли їм у спину, пише mediarnbo.org.

Бойовики знизили кількість збройних провокацій і обстрілів по всій лінії зіткнення майже втричі – з 42 обстрілів за 12 грудня до 15 за вчора. Переважна більшість провокацій супроводжувалася вогнем із заборонених мінометів та артилерії.

Луганський напрямок

Бойовики застосували міномети калібром 82 та 120 міліметри поблизу Кримського та Новоолександрівки. Усього ворог випустив 14 мінометних мін на ділянці. Бойовики вчергове порушили перемир’я біля Станиці Луганської, відкривши вогонь з легкої зброї, що є кричущим порушенням домовленостей про відведення сил і засобів. Через відсутність сталого перемир’я, українська армія утримує позиції поблизу міста, щоб місцеві мешканці були в безпеці.

Донецький напрямок

Неспокійно на традиційних ділянках – Авдіївка і селище Луганське, де тривали інтенсивні мінометні обстріли. Окупанти випустили 83 міни на напрямку протягом 7 годин – з 14:18 до 21:25.

Внаслідок мінометних обстрілів бойовиків по Авдіївці, згорів приватний будинок. Ніхто з людей не постраждав. В районі Луганського також вів вогонь ворожий снайпер, а біля Верхньоторецького бойовики вчинили провокацію із застосуванням гранатомета.

Маріупольський напрямок

Суттєво зменшилися кількість та інтенсивність обстрілів, але досі фіксується артилерійський вогонь з боку ворога, зокрема біля Широкиного та Бердянського. Також бойовики застосували легку зброю неподалік українських позицій у Мар’їнці та Талаківки, а поблизу Новотроїцького окупанти випустили 4 мінометні міни у темну пору доби.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, четверо отримали поранення. Також, близько опівночі, один співробітник Держприкордонслужби отримав легке поранення внаслідок обстрілу КПВВ «Станиця Луганська» з боку бойовиків. Йому надали медичну допомогу на місці і його життю нічого не загрожує.

Інформація ГУР МОУ

За даними розвідки, з Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. 12 грудня на станцію Дебальцеве прибула цистерна з пальним та 3 вагони з продовольством. Ще 9 цистерн з пальним приїхали на станцію Ровеньки.

З огляду на скрутну ситуацію в лавах противника, зокрема регулярні затримки зарплатні, значна частина бойовиків намагається самостійно покращити своє злиденне становище. 12 грудня окупанти зі складу так званого «9-го полку», погрожуючи вогнепальною зброєю, пограбували магазин в Новоазовську. Злочинці винесли звідти зимовий одяг, продукти, спиртні напої та готівку.

У лавах так званих «5-ї» та «7-ї» бригади», «11-го полку» російсько-окупаційних військ є факти дезертирства. За минулу добу відбулося 4 таких випадки – бойовики-росіяни намагалися залишити Донбас і втекти в Росію.

СБУ затримала ворожого інформатора в Донецькій області

Встановлено, що він працював безпосередньо біля лінії фронту та передавав своїм кураторам інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього матеріали, що підтверджують його агентурну діяльність на користь окупантів, а також зброю та боєприпаси.

Національна поліція затримала бойовика біля Новотроїцького

Мешканець Донецька вступив до лав бандформування «Казачий Союз «Область Війська Донського». Заробляв тим, що розвозив продукти харчування. Згодом йому перестали платити, і взимку 2015 року він відмовився виконувати свої функції. Днями колишній спільник бойовиків вирішив перевірити, чи надійшла йому пенсія, тому й зібрався виїхати на підконтрольну Україні територію. На КПВВ його спіймали українські правоохоронці.

Через цей же контрольний пункт вчора до тимчасово окупованої території прослідували 16 вантажівок від Місії Міжнародного Комітета Червоного Хреста. Автівки перевозили 300 тонн допомоги жителям Донецької області, зокрема харчі та засоби гігієни.

Минулого тижня співробітники СБУ знайшли кілька схованок зі зброєю в районі проведення АТО

У Широкиному та Старобільську оперативники вилучили 7 гранат РПГ-26 та РПГ-22, 2 протипіхотні міни ОЗМ-72, 6 гранат, підствольний гранатомет із 3 пострілами та понад 2 тисячі набоїв різного калібру.

Українські військовослужбовці поліпшують бойову підготовку

В районі проведення АТО відбулися навчання пожежників та рятувальників. За легендою, на військовому складі з пальним почалася пожежа. До боротьби з вогнем одразу стала пожежна обслуга військової частини, а також співробітники ГСЧС. Проведення занять було максимально наближене до реальних умов роботи та ускладнювалося сильним морозом. Такі тренування відбуватимуться щомісяця.

Також у Військовій академії (м. Одеса) відбувся випуск 76 майбутніх офіцерів після тримісячних курсів військової підготовки. Військовослужбовці опанували понад 20 військово-облікових спеціальностей.

За інформацією, підготовленою УКМЦ